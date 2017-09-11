Владимир Тарасенко: "Разочарован решением НХЛ по Олимпиаде-2018, нельзя за один день менять правила"

Нападающий "Сент-Луиса" и сборной России Владимир Тарасенко отметил, что разочарован решением НХЛ запретить игрокам участвовать в Олимпиаде-2018. Он также добавил, что лига не может за один день менять правила.

– Если есть соглашение, нужно ему следовать, – приводит ESPN слова Тарасенко. – Нельзя за один день поменять правила. Олимпиада проходит только раз в четыре года. За всю карьеру ты можешь на нее попасть только один или два раза или вообще ни разу. Поэтому не думаю, что это правильное решение. Я очень разочарован.

Ранее стало известно, что НХЛ не договорилась с ИИХФ и впервые с 1994 года не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2018 (14-25 февраля). Лига также объявила, что вопрос участия игроков на турнире в Пхенчхане закрыт.