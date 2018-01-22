Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

Как стало известно "СЭ", шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил "СЭ", что ему ничего не известно об этом решении. Однако источник "СЭ" утверждает, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена. (Дмитрий СОМОВ)

ДОСЬЕ "СЭ"

Виктор Ан - шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер шорт-трека в истории. До 2011 года выступал за Корею под именем Ан Хен Су, на Олимпиаде-2006 в Турине завоевал три золотые медали. Летом 2011 года получил российское гражданство и выбрал себе имя Виктор - победитель.

Уехать из Кореи его побудил конфликт с руководством корейского шорт-трека и фактический бойкот после того, как в 2008 году он серьезно травмировал колено на сборах и восемь месяцев не был в состоянии выходить на лед. Пытавшийся вернуться в спорт Ан не встретил поддержки со стороны руководства и принял решение сменить гражданство.

Дебютировав в сборной России, Ан очень быстро стал лидером команды. С его приходом эстафетный квартет нашей сборной окончательно закрепился среди главных претендентов на медали соревнований любого ранга. "Наш" кореец с полным основанием считался одним из основных фаворитов Сочи-2014 и стал трехкратным чемпионом домашней Олимпиады - на дистанции 500 и 1000 метров, а также в эстафете.

РЕАКЦИЯ

Спортивный юрист: "У Виктора Ана уже нет шансов выступить на Олимпиаде-2018" //

Светлана Журова: "Как можно проводить Олимпийские игры без бога шорт-трека?" //

Дмитрий Свищев: "МОК поступил недальновидно. Вся история с Аном выглядит сфабрикованной" //

Николай Валуев: "Все делается для максимального унижения России" //

Валерий Газзаев: "МОК не только выполняет политический заказ, но и намеренно убирает наших сильнейших спортсменов, таких как Ан" //

Светлана Хоркина: "Решение по Виктору Ану ожидаемое. Зачем в Корее нужен сильный соперник?" //

Дмитрий Губерниев: "Нахожусь на встрече с главой МИД РФ, Сергей Лавров возмущен решением по Виктору Ану" //

Станислав Поздняков: "Информация о спортсменах, которые получат приглашение МОК на Олимпиаду, появится точно не сегодня"