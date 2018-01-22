Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

Как стало известно "СЭ", шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК.
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил "СЭ", что ему ничего не известно об этом решении. Однако источник "СЭ" утверждает, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена. (Дмитрий СОМОВ)
ДОСЬЕ "СЭ"
Виктор Ан - шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер шорт-трека в истории. До 2011 года выступал за Корею под именем Ан Хен Су, на Олимпиаде-2006 в Турине завоевал три золотые медали. Летом 2011 года получил российское гражданство и выбрал себе имя Виктор - победитель.
Уехать из Кореи его побудил конфликт с руководством корейского шорт-трека и фактический бойкот после того, как в 2008 году он серьезно травмировал колено на сборах и восемь месяцев не был в состоянии выходить на лед. Пытавшийся вернуться в спорт Ан не встретил поддержки со стороны руководства и принял решение сменить гражданство.
Дебютировав в сборной России, Ан очень быстро стал лидером команды. С его приходом эстафетный квартет нашей сборной окончательно закрепился среди главных претендентов на медали соревнований любого ранга. "Наш" кореец с полным основанием считался одним из основных фаворитов Сочи-2014 и стал трехкратным чемпионом домашней Олимпиады - на дистанции 500 и 1000 метров, а также в эстафете.
РЕАКЦИЯ
Спортивный юрист: "У Виктора Ана уже нет шансов выступить на Олимпиаде-2018" //
Светлана Журова: "Как можно проводить Олимпийские игры без бога шорт-трека?" //
Дмитрий Свищев: "МОК поступил недальновидно. Вся история с Аном выглядит сфабрикованной" //
Николай Валуев: "Все делается для максимального унижения России" //
Валерий Газзаев: "МОК не только выполняет политический заказ, но и намеренно убирает наших сильнейших спортсменов, таких как Ан" //
Светлана Хоркина: "Решение по Виктору Ану ожидаемое. Зачем в Корее нужен сильный соперник?" //
Дмитрий Губерниев: "Нахожусь на встрече с главой МИД РФ, Сергей Лавров возмущен решением по Виктору Ану" //
Станислав Поздняков: "Информация о спортсменах, которые получат приглашение МОК на Олимпиаду, появится точно не сегодня"
goreotuma
сколько в вас злости ребята комментаторы....
20:53
Pyatochok
МОК уже выкинул за борт 110 наших спортсменов, мы плачем , пищим, колемся, но всё равно лезем... ЯПлакалЪ!
20:19
Raven30101979
Какой облом для корейца! Хотя к нему претензий меньше чем к остальным предателям,которые согласились ехать под белым флагом.Он и так продался чужой стране.
20:08
tutanchamon
Арестовывать нужно всю эту комиссию и сажать на детектор лжи! А потом за недобросовестную конкуренцию в спорте выписать 25-летнюю дисквалификацию олимпийским комитетам тех стран, которые они представляют!
19:39
kukuruka
А как хорошо начиналось.. "Вас вызывает Москва!"
19:23
Новоуепинни
Dymanomashina У Наутилуса есть такая строчка: "..если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек.." --------------------------- Браво, Димыч! В точку! Эх, жаль, раньше надо было Виктора Ана предупредить. Сейчас-то поздняк уже цитировать, поезд ушел, олимпиада - тю-тю
19:21
bvp
Помнится Ан первый сказал, что поедет под белым флагом. Думал, что уж он то точно куда-то поедет. Как говорится, от суммы и от тюрьмы не зарекайся.
19:19
Dymanomashina
Новоуепинни-------------------------DJ, а ты чего так разошелся-то? И "бугага" и "хахаха" и "карма".. На роль главного антироссийского вельзевула ты явно не тянешь. Спокойнее надо быть, юморнее...А то дам тебе новое погоняло "Доктор Зло"))
19:18
Dymanomashina
У Наутилуса есть такая строчка: "..если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек.." Тут уж и кошелек отобрали, а мы все сыграть хотим. Еще и Медведеву снимут за день до олимпиады)) Мне олимпийские новости уже не интересны, интересуют только сводки из спортивных судов и как скоро начнут выхолащивать китайцев. Отдайте уже Англии с Амэрикой бренд "олимпиада" в авторство, пусть они поиграются там. А сами должны уже думать над созданием альтернативных, мировых-спортивных игр, конкурсов песен, кинофестивалей и т.д. Хорош уже пить с ворами...
19:05
горнолыжник из Горно-Алтайска
Ну и чего мы добились????? Амбиции Ковальчука удовлетворить блин
19:02
Nick_R
Это уже за гранью добра и зла.
19:01
Тобольский
А Валерий Пякин еще месяц назад говорил что так и будет ;-)). Смотрите Вопрос-Ответ с Валерием Пякиным и будете понимать как происходит реальное управление . Изучайте КОБ.
18:56
dv2205
морпех - согласен с вами
18:54
AK-09
Это все предсказуемо.Отказались бы от Олимпиады и не надо было бы так унижаться.Престиж Олимпиады резко бы рухнул.Кому интерес хоккей Латвия-Корея? Кому интересно фигурное катание без наших спортсменов? Шорт-трек без Ана? А теперь,уж начали лизать одно место,то вылизывайте все,до блеска.Лично я не собираюсь смотреть Олимпиаду,просто потому,что там не будет сборной России.Если кто-то хочет переживать за сборную ОКР,то,ради бога.
18:54
Весёлый©
К сожалению, пропаганда Россиюшки поглотит и тех молодых, якобы очищенных (по мнению МОК и ВАДА) от скверны допинговой культуры, т.к. накачиваться будет именно позиция, что справедливость на нашей стороне, нужно работать и рвать жилы за себя и павшего товарища, как в 41-м, ну а государство тебя не забудет. И получится всё как в старые добрые времена.
18:34
морпех
jurgen.knoppf Видимо в России аура такая - заражать мельдонизмом даже самых стойких иностранцев 17:46Ну тут всё проще - полгода" проболеть" мононуклеозом,потом ещё "подхватить "астму ...ну можно ещё начать"бояться темноты и одиночества - как некая Бэйл!"...всего - то делов!!)))
18:33
морпех
redgy Да ложить на этот мок, ничем они не чище наших даже самых пропитанных допингом спортсменов! 18:05/////А кто будет ложить?12.12 - го 100% показали,что некому...
18:20
Джин_SM(v3)
моразмищеее!
18:19
dmitriy_u_o_71
zyzx-звёзды НХЛ уже сами забили на олимпиаду
18:18
морпех
dv2205 хочу такую новость-- макларен найден мертвым в своем доме ... 17:18////Макларену - макларенову...однако,что бы он не написал,все(!)спортсмены 12.12 признали де факто всех недопущенных - допингерами...и решили ехать без флага,гимна,Родины...Так что Макларен здесь - как лакмусовая бумажка,показавшая чего стоят абсолютно все (!! - все,"Карл!")спортсмены некогда великой Родины!
18:17
морпех
75serg75 Надо останавливать это глумление и самим бойкотировать такую "олимпиаду". И чем быстрее, тем лучше. 17:09/////На шабаше 12.12.17 решили единогласно,что всем "чистым" надо обязательно ехать "с Россией где - то очень глубоко внутри"!Соответственно,все,кого не допустят признаются(единогласно,напомню,включая моего теперь бывшего кумира - Карелина)"нечистыми",то есть принимающими допинг!...как - то так...
18:12
морпех
Jean4 В итоге под белым флагом поедут полторы калеки, которых соблаговолят допустить до игр. Вот вам и подачка от МОК и ВАДА, пользуйтесь, россияне. =) 16:56///////Ага!И с "Россией в сердце"!))
18:08
alex lav
Привет Мутко и Жукову.
18:07
jurgen.knoppf
Русский спорт снова получил отличный лоу-кик от МОК.
18:06
redgy
Да ложить на этот мок, ничем они не чище наших даже самых пропитанных допингом спортсменов!
18:05
Sinaron
jurgen.knoppf, Du bist ein komplettes Arschloch!
17:59
jurgen.knoppf
Без Родди Великолепного (Родченков) медали атлетам из России не светят. Надо искать новые химические таланты среди студентов-химиков
17:54
serzheo
На этого корейца наплевать конечно, с высокой колокольни. Но это очень знАково...
17:53
serzheo
Гуру1974_____ Ну иди ты сходи на выборы. Тебя допустят, я договорюсь.
17:52
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Придётся ""Су Хену"" по--быстрому снова гражданство менять... Ещё успеет, если квартиры==машины==паспорт вернёт Российской Федерации!!!!
17:50