Валерий Газзаев: "МОК не только выполняет политический заказ, но и намеренно убирает наших сильнейших спортсменов, таких как Ан"

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев выразил отношение к отстранению шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от участия в Олимпиаде в Корее. Также известный специалист поддержал спортсменов, которые оказались в тяжелой ситуации в преддверии старта соревнований в Пхенчхане.

– Давно понятно, что МОК выполняет политический заказ против России, – сказал Газзаев . – А теперь еще и стало абсолютно очевидно: намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран. Неслучайно практически во всех зимних видах спорта по любым надуманным причинам, а порой и вообще без причин отстранены наши первые номера, чемпионы или претенденты на медали. К огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОК. Хочу выразить слова поддержки Виктору Ану и другим нашим отстраненным спортсменам в этот тяжелейший момент. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018