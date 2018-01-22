Валерий Газзаев: "МОК не только выполняет политический заказ, но и намеренно убирает наших сильнейших спортсменов, таких как Ан"

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев выразил отношение к отстранению шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от участия в Олимпиаде в Корее. Также известный специалист поддержал спортсменов, которые оказались в тяжелой ситуации в преддверии старта соревнований в Пхенчхане.
– Давно понятно, что МОК выполняет политический заказ против России, – сказал Газзаев . – А теперь еще и стало абсолютно очевидно: намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран. Неслучайно практически во всех зимних видах спорта по любым надуманным причинам, а порой и вообще без причин отстранены наши первые номера, чемпионы или претенденты на медали. К огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОК. Хочу выразить слова поддержки Виктору Ану и другим нашим отстраненным спортсменам в этот тяжелейший момент. (Дмитрий СИМОНОВ)
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Dymanomashina
А без Газзаева это было непонятно??
19:08
Тобольский
Газзаев- Капитан Очевидность
18:46
морпех
ros опрос порадовал. сборной России на ОИ тащемта,не будет. или вы не в курсе еще? 18:08//////!!Наверно,6 000 человек просто забыли об этом?!)))Ну а если Ан наш(хотя все знают,из какой он страны),то каким боком спортсмены из страны ОАР - россияне?(ведь все знают,из какой они страны?)
18:38
ros
опрос порадовал. сборной России на ОИ тащемта,не будет. или вы не в курсе еще?
18:08
shpasic
точно, наши - это Лапшин и Кузьмина))
17:59
Koira
Какой же он ваш? Он вообще-то гражданин Республики Корея, решивший срубить немного или много бабла с наивных россиян._____________+1. Приятно читать адекватных человеков
17:57
novic
Кругом враги. Мы в осаде. Подайте кто сколько может. Депутатам и сенаторам от 100 000 руб.
17:56
xomak
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17:53
max14195
Какой же он ваш? Он вообще-то гражданин Республики Корея, решивший срубить немного или много бабла с наивных россиян.
17:44
Camry163
А мнение Владимира Владимировича спросил?
17:41
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Как же быстро кучка ""народных слуг"" уже хлеборезки пооткрывала... Или у них в Г.Д. прямая спутниковая связь с МОК-ом?????
17:40
Весёлый©
"Если Россия будет допущена на ОИ в полном составе, я сбрею усы", - добавил В. Газзаев.
17:33