17:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Валерий Газзаев: "МОК не только выполняет политический заказ, но и намеренно убирает наших сильнейших спортсменов, таких как Ан"

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Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев выразил отношение к отстранению шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от участия в Олимпиаде в Корее. Также известный специалист поддержал спортсменов, которые оказались в тяжелой ситуации в преддверии старта соревнований в Пхенчхане.

– Давно понятно, что МОК выполняет политический заказ против России, – сказал Газзаев . – А теперь еще и стало абсолютно очевидно: намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран. Неслучайно практически во всех зимних видах спорта по любым надуманным причинам, а порой и вообще без причин отстранены наши первые номера, чемпионы или претенденты на медали. К огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОК. Хочу выразить слова поддержки Виктору Ану и другим нашим отстраненным спортсменам в этот тяжелейший момент. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Dymanomashina

А без Газзаева это было непонятно??

19:08

Тобольский

Газзаев- Капитан Очевидность

18:46

морпех

ros опрос порадовал. сборной России на ОИ тащемта,не будет. или вы не в курсе еще? 18:08//////!!Наверно,6 000 человек просто забыли об этом?!)))Ну а если Ан наш(хотя все знают,из какой он страны),то каким боком спортсмены из страны ОАР - россияне?(ведь все знают,из какой они страны?)

18:38

ros

опрос порадовал. сборной России на ОИ тащемта,не будет. или вы не в курсе еще?

18:08

shpasic

точно, наши - это Лапшин и Кузьмина))

17:59

Koira

Какой же он ваш? Он вообще-то гражданин Республики Корея, решивший срубить немного или много бабла с наивных россиян._____________+1. Приятно читать адекватных человеков

17:57

novic

Кругом враги. Мы в осаде. Подайте кто сколько может. Депутатам и сенаторам от 100 000 руб.

17:56

xomak

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17:53

max14195

Какой же он ваш? Он вообще-то гражданин Республики Корея, решивший срубить немного или много бабла с наивных россиян.

17:44

Camry163

А мнение Владимира Владимировича спросил?

17:41

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Как же быстро кучка ""народных слуг"" уже хлеборезки пооткрывала... Или у них в Г.Д. прямая спутниковая связь с МОК-ом?????

17:40

Весёлый©

"Если Россия будет допущена на ОИ в полном составе, я сбрею усы", - добавил В. Газзаев.

17:33