Светлана Журова - про недопуск Виктора Ана: "Как можно проводить Олимпийские игры без бога шорт-трека?"

Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы, Светлана Журова возмутилась решением комиссии МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду-2018 отстранить от Игр шорт-трекиста Виктора Ана. Напомним, ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена.

– Такое решение – бред, – отреагировала Журова на новость об Ане. – Складывается ощущение, что это какая-то двойная спланированная история. Никак, кроме абсурдом, ее назвать нельзя. Понятное дело, что корейцам в Пхенчхане он не нужен. Надо обращаться в CAS.

– Спортивные юристы говорят, что он уже физически не успеет оспорить такое решение.

– Тогда это вообще беспредел. Человек является шестикратным олимпийским чемпионом, он, как мне кажется, имеет право быть рассмотренным в CAS среди первых. А теперь получается, что уже после Игр они вынесут решение и извинятся. Правда, она уже будет никому неинтересно.

– Ему 32 год. Судя по всему, это могла быть его последняя Олимпиада…

– Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без бога шорт-трека? Тем более соревнования проходят на его родине. Нет никаких сомнений, что Виктор Ан – бог шорт-трека. И МОК только что лишил соревнования главного героя. Может быть, с моей стороны это богохульство так говорить, но это абсолютная правда.

– Целенаправленно пытаются уменьшить число медалей, которые может Россия взять в Корее?