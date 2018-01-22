Дмитрий Свищев: "МОК поступил недальновидно. Вся история с Аном выглядит сфабрикованной"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступает недальновидно, отстраняя шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. По его мнению, дело против спортсмена выглядит сфабрикованным.

В понедельник "СЭ" стало известно, что Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК из-за упоминания в докладе Макларена.

- Имя Виктора Ана – это прорыв, как окно в Европу для всего российского шорт-трека, – считает Свищев. – Новость об его отстранении ужасная, я шокирован, как и миллионы его поклонников. Ведь именно благодаря Ану появилась мощная плеяда наших спортсменов в этом виде спорта. Я все же надеялся, что его имя не будет упомянуто в докладе Макларена. Думаю, что Алексей Кравцов как президент федерации приложит максимум усилий, чтобы оспорить это решение. Но если Ан не поедет на Олимпиаду, я хочу, чтобы его партнеры по команде ни в коем случае не падали духом, а, наоборот, разозлились и отстояли честь нашей страны и самого Ана.

-Не считаете, что таким решением Россию лишили явного золота на Олимпиаде?

-Считаю, что решение МОК недальновидное. Да, сейчас Ан представляет Россию, но его родиной является Корея! По тем или иным причинам он выступает за нашу страну. Виктор всегда своим трудом доказывал, что не имеет отношения к допинговым скандалам. Считаю, что вся история сфабрикована. Видимо, Родченков его тоже вписал из-за зависти к успехам россиян. А Макларен вообще не разбирается, и приписал Виктора, основываясь на показаниях Родченкова. (Павел ГУРЕВИЧ)