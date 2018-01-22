Валуев - об отстранении Ана: "Все делается для максимального унижения России"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что идет откровенная травля российских спортсменов. По его мнению, необходимо поддерживать атлетов, которые выступят на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря ни на что.
В понедельник "СЭ" стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
- Это уже откровенная травля, - сказал Валуев об отстранении от Олимпиады Ана. - Кого хотят, того и отстраняют. Все делается для максимального унижения России.
- В такой ситуации все же стоит ехать спортсменам на Олимпиаду?
- Мы должны сделать все, чтобы поддержать спортсменов. Но дальше они должны сами принимать решения. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
tryam
бла бла бла..уже в сотый раз говорит о уже откровенной травле и что будем бороться...когда? 2050г?
20:33
bond1951
он прав но зачем ехать на шабаш ВЕДЬМ ..........Кому и что доказывать.................
19:33
max14195
Максимальное унижение - это вот такие персонажи, как он, в стане депутатов и в качестве ведущего в детской телепередаче.
18:34
Serj1805
Максимальное унижение России - это избрание господина Валуева депутатом Государственной Думы (а также всевозможных Боярского, Хоркиной, Кожевниковой и прочих). К сожалению, россияне унижают сами себя, что они в очередной раз и продемонстрируют 18 марта
18:33
Bache Gabrielsen
Ну так покажи силушку богатырскую, Николай... А то все бла-бла-бла одно :)
17:31
and0508
Россия давно себя унизила ......
17:25