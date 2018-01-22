17:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Валуев - об отстранении Ана: "Все делается для максимального унижения России"

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что идет откровенная травля российских спортсменов. По его мнению, необходимо поддерживать атлетов, которые выступят на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря ни на что.

В понедельник "СЭ" стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Это уже откровенная травля, - сказал Валуев об отстранении от Олимпиады Ана. - Кого хотят, того и отстраняют. Все делается для максимального унижения России.

- В такой ситуации все же стоит ехать спортсменам на Олимпиаду?

- Мы должны сделать все, чтобы поддержать спортсменов. Но дальше они должны сами принимать решения. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (6)
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tryam

бла бла бла..уже в сотый раз говорит о уже откровенной травле и что будем бороться...когда? 2050г?

20:33

bond1951

он прав но зачем ехать на шабаш ВЕДЬМ ..........Кому и что доказывать.................

19:33

max14195

Максимальное унижение - это вот такие персонажи, как он, в стане депутатов и в качестве ведущего в детской телепередаче.

18:34

Serj1805

Максимальное унижение России - это избрание господина Валуева депутатом Государственной Думы (а также всевозможных Боярского, Хоркиной, Кожевниковой и прочих). К сожалению, россияне унижают сами себя, что они в очередной раз и продемонстрируют 18 марта

18:33

Bache Gabrielsen

Ну так покажи силушку богатырскую, Николай... А то все бла-бла-бла одно :)

17:31

and0508

Россия давно себя унизила ......

17:25