Валуев - об отстранении Ана: "Все делается для максимального унижения России"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что идет откровенная травля российских спортсменов. По его мнению, необходимо поддерживать атлетов, которые выступят на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря ни на что.

В понедельник "СЭ" стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Это уже откровенная травля, - сказал Валуев об отстранении от Олимпиады Ана. - Кого хотят, того и отстраняют. Все делается для максимального унижения России.

- В такой ситуации все же стоит ехать спортсменам на Олимпиаду?

- Мы должны сделать все, чтобы поддержать спортсменов. Но дальше они должны сами принимать решения. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.