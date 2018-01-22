Спортивный юрист: "У Виктора Ана уже нет шансов выступить на Олимпиаде-2018"

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что у шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана нет шансов выступить на Играх в Корее. Напомним, ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена.

– Неожиданная информация, – сказал Прокопец. – Все имена отстраненных мы знали заранее, Виктора Ана в этом списке не было. CAS на этой неделе будет рассматривать дела наших олимпийцев, и Ан уже не успеет попасть в это разбирательство, следовательно, он пропустит Олимпиаду. (Андрей СИЗЯКИН)

Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018