Станислав Поздняков: "Информация о спортсменах, которые получат приглашение МОК на Олимпиаду, появится точно не сегодня"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал для "СЭ" ход московских переговоров с комиссией Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. В понедельник представители МОК провели рабочую встречу с руководителями ОКР во главе с президентом Александром Жуковым.

– Сегодня у нас очень насыщенный день в плане взаимодействия с делегацией МОК, – сказал Поздняков. – Обсуждаются многочисленные вопросы по участию наших спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. По списку потенциальных участников и по каждому отдельно взятому спортсмену, которые получат приглашение от МОК, окончательная информация появится позже и совершенно точно не сегодня, так как переговоры продолжаются и никаких решений еще не принято. (Олег ШАМОНАЕВ)

Напомним, в Москву для обсуждения вопроса участия российской команды в Играх-2018 приехали двое сотрудников МОК – спортивный директор Кит МакКоннелл и заместитель генерального директора Пере Миро. Предметами дискуссии являются список спортсменов, которые выступят на соревнованиях в Пхенчхане в качестве "олимпийских атлетов из России", регламент поведения наших спортсменов и персонала и другие моменты. Отметим, что председатель комиссии МОК по допуску Валери Фурнерон в Москву не прилетела.

Сегодня "СЭ" стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК.