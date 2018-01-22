Дмитрий Губерниев: "Нахожусь на встрече с главой МИД РФ, Сергей Лавров возмущен решением по Виктору Ану"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев был готов к тому, что комиссия МОК по допуску решит не пускать на Игры-2018 в Корею шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Напомним, ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
- Я уже готов к любым сюрпризам, - отреагировал на новость о решении комиссии МОК Губерниев. - Думаю, к сожалению, это не последний для нас сюрприз. С моей точки зрения совершенно точно идет спланированная и показная история против России. И понятное дело, что с приближением открытия это все будет болезненнее и болезненнее. К сожалению.
Мы же понимаем, что решением, которое позволило нам поехать (на Олимпиаду), очень многие были недовольны. И сейчас видно, что эта "партия войны" активизировалась. Виктор Ан, как и Ольга Зайцева, - кристально чистый спортсмен и человек. У меня ничего кроме возмущения нет. Не поверите, но я сейчас нахожусь на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации, и Сергей Викторович (Лавров. - Прим. "СЭ") от меня услышал эту новость.
- И какая у него реакция?
- Сергей Викторович, конечно, возмущен таким решением. (Андрей СИЗЯКИН)
Опрос
- Ольга Зайцева (биатлон)
- МОК
- ВАДА
- Виктор Ан
- Дмитрий Губерниев
- Олимпиада
- Сборная России (шорт-трек)
- Ричард Макларен
tryam
опять себя пиарит
20:31
Maded
Колобок всё съел с потрохами и теперь живёт в позоре. А цирк это Олимпа! инфа 100%
19:20
townace
На этой олимпиаде нет сборной России, а если нет сборной России - пофиг мне каких там Анов и иже с ним допускают не допускают! За ноунеймов из ноукантри болеть нет смысла.
19:19
КолобокКолобков
Ну и что? Может своим возмущением подтереться. Нечего было в Сочи цирк устраивать и думать, что умнее всех. Еще 6 лет нам в этом позоре жить, потом может поменяется чё...
19:06
Весёлый©
"Баба-Яга против!"
18:54
alur66
А толку от возмущения вашего? Если бы наша власть не возмущалась-а хоть что-то делала-тогда и не было бы такого позорища. Каков поп-таков приход.
18:52
rusfed 2.0
Гребец созрел для Думы
18:50
sdf_1
Ну возмущён и что? Вот товарищ Ким Чен Ын не возмущался, а просто сказал Трампу, что если тот продолжит, то Ким долбанёт по нему ядерной ракетой, чтобы он успокоился. И что же Трамп? Как говорят, лично позвонил Киму и три часа уговаривал его отправить сборную КНДР на Олимпиаду с флагом, гимном и названием страны на форме северокорейских спортсменов вместо ядерной боеголовки. А наш Лавров с Захаровой и Губерниевым всё возмущаются. Слабаки вы против Кима, ребята
18:49
inspire
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Так и хоцца у губершлёпа спросить:: а ВВП советы ТЫ не начал уже давать???? ============== да нет, в январе его ж только ты советуешь, а Губа в феврале будет ...
18:48
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Какой--то забойный ""ганджубарс"" привёз этот пустозвон из Италии!!!! Накрыло его --- не по детски.... Кто ж ЕГО допустит до Министра И.Д.??? И, главное, "".....Я!!!!! ему сообщил ЭТУ новость......". Так и хоцца у губершлёпа спросить:: а ВВП советы ТЫ не начал уже давать????
18:40
alex lav
Ваше возмущение никого не интересует, тем более, что все равно туда едешь, возмущенный, не удивлюсь если на пару с Мутко.
18:37