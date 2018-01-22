Дмитрий Губерниев: "Нахожусь на встрече с главой МИД РФ, Сергей Лавров возмущен решением по Виктору Ану"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев был готов к тому, что комиссия МОК по допуску решит не пускать на Игры-2018 в Корею шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Напомним, ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Я уже готов к любым сюрпризам, - отреагировал на новость о решении комиссии МОК Губерниев. - Думаю, к сожалению, это не последний для нас сюрприз. С моей точки зрения совершенно точно идет спланированная и показная история против России. И понятное дело, что с приближением открытия это все будет болезненнее и болезненнее. К сожалению.

Мы же понимаем, что решением, которое позволило нам поехать (на Олимпиаду), очень многие были недовольны. И сейчас видно, что эта "партия войны" активизировалась. Виктор Ан, как и Ольга Зайцева, - кристально чистый спортсмен и человек. У меня ничего кроме возмущения нет. Не поверите, но я сейчас нахожусь на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации, и Сергей Викторович (Лавров. - Прим. "СЭ") от меня услышал эту новость.

- И какая у него реакция?

- Сергей Викторович, конечно, возмущен таким решением. (Андрей СИЗЯКИН)

Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018