Рето Раффайнер: "Швейцария не станет фаворитом, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду"

Генеральный менеджер сборной Швейцарии Рето Раффайнер выразил уверенность в том, что ведущие сборные покажут менее качественный хоккей, если КХЛ примет решение не отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года. При этом руководитель сомневается, что в этом случае швейцарцы станут фаворитами в борьбе за золото.

– Станет ли Швейцария главным фаворитом, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду? – вопрос Раффайнеру.

– Нет, я так не считаю, – начал Рето. – Безусловно, будет просадка в качестве у ведущих сборных. Это понятно хотя бы по тому, что на Кубке "Карьяла" абсолютное большинство игроков представляют КХЛ.

Но и в шведской лиге, и в финской предостаточно хоккеистов высокого уровня. И у нас в Швейцарии хватает сильных шведов, финнов и чехов, я уж про канадцев не говорю. Так что мы не станем в одночасье фаворитами, хоть такое решение КХЛ и скажется на уровне олимпийского хоккейного турнира. (Игорь ЕРОНКО)

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