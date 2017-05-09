Рене Фазель - об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: "Стараемся убедить Бэттмена"

Президент ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что не оставляет надежд на попадание игроков НХЛ на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что НХЛ и ИИХФ не пришли к соглашению по данному вопросу, и, таким образом, хоккеисты лиги не смогут принять участия в Олимпийских играх впервые с 1994 года.

- Я всегда смотрю на все позитивно, - цитирует официальный сайт ФХР Фазеля. - Никогда не сдаюсь. Мы беседовали с Дональдом Фером, обсуждаем тему в кулуарах. Мы стараемся убедить Гэри Бэттмена. Никогда не поздно. Пхенчхан находится в Азии, и это отличная возможность развивать хоккей.

Поездка в Корею - отличная возможность для НХЛ. Нет лучшего способа показать миру, насколько классный хоккей, чем Олимпиада. Это самый большой турнир, три миллиарда зрителей. Если игроки НХЛ не поедут, фанаты будут недовольны, хоккеисты будут недовольны, СМИ будут недовольны.