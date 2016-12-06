Размер хоккейной площадки на Олимпиаде-2018 будет сокращен

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что ИИХФ на заседании совета в Цюрихе приняла решение о небольшом сокращении размеров площадки на Олимпийских играх в Пхенчхане. Связано это с особенностями постройки основной арены, на которой состоятся матчи турнира. По правилам ИИХФ игры проводятся на площадке размером 60 метров в длину и 26-30 метров в ширину.

- Уже обсуждались кое-какие вопросы по организации турнира, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Есть проблемы по размеру коробки, которая будет чуть-чуть меньше. Это потому, что там так построен стадион, что сама коробка стоит не на льду. Естественно, размер будет немножко сокращен, но не намного.