На Олимпиаде в Пхенчхане ожидается около 73 российский паралимпийцев

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью RT отметил, что все 68 российских паралимпийцев, допущенных к отборочным соревнованиям, смогут выступить на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом.

– Хочется спросить о российских паралимпийцах. В каком положении они находятся и смогут ли участвовать в своих Играх?

– По сути, наши ребята два года не соревновались на международных турнирах по тем дисциплинам, которые развивает Международный паралимпийский комитет. В других мы участвовали даже в чемпионатах мира. На данный момент на Паралимпийские игры смогли отобраться пять человек. Все они – члены команды по керлингу. В сентябре было принято решение о допуске российских спортсменов к отборочным соревнованиям под нейтральным флагом. На них отправятся 68 человек, так как часть квалификации уже прошла. Уверен, что они все смогут выступить в Корее. Уровень наших паралимпийцев очень высок. Поэтому в Пхенчхане ожидается около 73 россиян.