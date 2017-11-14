Мартин Бродер: "Олимпиада? У Канады есть Бен Скривенс. Он не испугается большой сцены"

Двукратный олимпийский чемпион, ассистент генерального менеджера "Сент-Луиса" и сборной Канады Мартин Бродер в интервью "СЭ" признал, что школа вратарей в его стране находится в кризисе. Вместе с тем, легендарный голкипер "Нью-Джерси" сказал, что на таком коротком турнире, как Олимпиада, может зажечь любой вратарь. В качестве примера он привел Бена Скривенса из "Салавата Юлаева".

– Вас заботит то, что в Европе играет всего три канадских вратаря?

– Определенно заботит. Есть, впрочем, у нас ребята и в АХЛ, и в NCAA, и в CHL (Канадской юниорской лиге). Возможно, они понадобятся. Но мы очень довольны Беном Скривенсом. Он здорово провел и турнир в Сочи летом, и на Кубке "Карьяла" хорошо играет (разговор состоялся до матча Финляндия – Канада. – Прим. "СЭ"). Есть еще и Барри Браст. Я не видел его в деле в Европе, но встречался с ним недавно в Швейцарии.

Он травмирован, однако скоро должен поправиться. Браст приедет на Кубок Первого канала, там его и оценим, но его игра в этом сезоне в Швейцарии говорит сама за себя. Он и в КХЛ в прошлом здорово выступал. Естественно, он входит в наши планы, хотя мы до сих пор не знаем, в какую сторону пойдем. Надеемся на то, что Скривенс будет хорошо играть в Уфе. А там уже посмотрим. У нас еще есть время на принятие решений.

– Согласны с тем, что канадская вратарская школа в кризисе?

– Ну, вы знаете, нашу школу не только Кэри Прайс представляет. Есть и другие вратари. Но в целом – вы правы. Европа поставляет все больше и больше классных голкиперов. Вспомнить недавние драфты, даже если брать только русских: Илья Самсонов, уже играющий сильно, был выбран в первом раунде, Даниил Тарасов хорош. Крупные парни, здорово при этом играющие. А есть еще и талантливые шведы с финнами. Забавно, как все складывается. Пока я еще играл – Монреаль и провинция Квебек были широко представлены в основном франкоязычными классными вратарями, была пара американцев и чехи – Гашек и Вокоун. Сейчас все изменилось, европейцев из других стран все больше, и они выигрывают конкуренцию. И это одна из причин, почему европейским вратарям теперь запрещено играть в CHL. Потому что мы хотим, чтобы наши вратари развивались.

– Пока что это не работает.

– Никак пока не помогает – это точно. С другой стороны, сборной нужен всего один классный вратарь. Не надо сразу шесть. На таких турнирах, как Олимпиада, он проведет четыре-пять игр, а на такой короткой дистанции любой может зажечь. Сейчас у нас есть Бен Скривенс. Он играл в НХЛ, у него за плечами немало серьезных матчей. Он не испугается большой сцены. И будет там в порядке. (Игорь ЕРОНКО)

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