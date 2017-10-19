Ханю на Олимпиаде в Пхенчхане будет исполнять пять четверных прыжков

Тренер олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира испанца Хавьера Фернандеса Брайан Орсер рассказал, сколько четверных прыжков его спортсмены планируют исполнять на Играх.

– Ханю собирается прыгать все пять. Плюс два – в короткой программе, – цитирует Осера "Р-Спорт". – Тактика Фернандеса иная, и мне она абсолютно понятна. С тремя чистыми четверными в произвольной программе он обходит любого другого спортсмена, если тот делает ошибки. Как это было на Japan Оpen, где позади Фернандеса остались Нэтан Чен, Сема Уно. Другими словами, никакой нужды в том, чтобы прыгать четверной лутц, у Хавьера нет.

– А он в принципе способен его прыгнуть?

– Четверной риттбергер способен точно. Тут есть одно "но". Новый сложный прыжок очень часто ломает спортсмену сезон, все прокаты сводятся к одному: выеду или нет? Весь прошлый сезон Хави наблюдал за тем, как бился со своим риттбергером Юдзуру. Видел, сколько раз тот падал, сколько раз доходил до исступления. Но если для Ханю это всего лишь часть тренировочной работы, то для Хавьера в подобном самоистязательстве нет ничего привлекательного. Он привык получать от тренировок удовольствие, а не стресс. Поэтому я никогда не пытаюсь на него давить.