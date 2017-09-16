Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, а на прошлой неделе Международная федерация хоккея уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом до Олимпиады-2018.

- Я очень извиняюсь перед игроками за это, поскольку некоторых из них я знаю лично, - цитирует ТАСС Баха. - С некоторыми я встречался в Олимпийской деревне в Сочи, завтракал с ними. Когда я у них спрашивал об участии в Играх, они были едины в желании снова вернуться и не понимали, почему постоянно столько проблем вокруг их участия. Я действительно сожалею, что НХЛ не позволила игрокам выступить на Играх в Пхенчхане.