Знарок поприветствовал Слуцкого со льда

Главный тренер хоккейной сборной России Олег Знарок, увидев пришедшего на тренировку экс-главного тренера футбольной национальной команды Леонида Слуцкого, прямо со льда поприветствовал своего знакомого, помахав ему рукой. Команда готовится к четвертьфинальному матчу Олимпиады-2018, ее соперником станет победитель пары Словения - Норвегия. (Игорь РАБИНЕР)
Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия? //
Сказочное везение Знарка. Что еще надо, чтобы выиграть золото? //
Леонид Слуцкий: "Хоккеисты - те, кто может нас спасти на Олимпиаде"
- Леонид Слуцкий
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
Lars Berger
О чём бы писали, если бы Леонид не подъехал?!)
13:37