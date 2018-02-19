13:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок поприветствовал Слуцкого со льда

Леонид СЛУЦКИЙ на тренировке хоккейной сборной России. Фото Игорь РАБИНЕР, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ на тренировке хоккейной сборной России. Фото Игорь РАБИНЕР, "СЭ"
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Главный тренер хоккейной сборной России Олег Знарок, увидев пришедшего на тренировку экс-главного тренера футбольной национальной команды Леонида Слуцкого, прямо со льда поприветствовал своего знакомого, помахав ему рукой. Команда готовится к четвертьфинальному матчу Олимпиады-2018, ее соперником станет победитель пары Словения - Норвегия. (Игорь РАБИНЕР)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия? // 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

О чём бы писали, если бы Леонид не подъехал?!)

13:37

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