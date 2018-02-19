Знарок поприветствовал Слуцкого со льда

Главный тренер хоккейной сборной России Олег Знарок, увидев пришедшего на тренировку экс-главного тренера футбольной национальной команды Леонида Слуцкого, прямо со льда поприветствовал своего знакомого, помахав ему рукой. Команда готовится к четвертьфинальному матчу Олимпиады-2018, ее соперником станет победитель пары Словения - Норвегия. (Игорь РАБИНЕР)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия? //

Сказочное везение Знарка. Что еще надо, чтобы выиграть золото? //

Леонид Слуцкий: "Хоккеисты - те, кто может нас спасти на Олимпиаде"