14:29 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Леонид Слуцкий: "Хоккеисты - те, кто может нас спасти на Олимпиаде"

Бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА  Леонид Слуцкий прилетел в Корею, чтобы поддержать наших спортсменов на Олимпиаде. По его словам, он поддерживает всех российских спортсменов, которые приехали на Игры. Кроме того, он подчеркнул, что возлагает большие надежды на хоккеистов.

 
Сегодня. Пхенчхан. Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "Выступать без флага? Главное, что у тебя внутри"

- Я вообще болею за наш спорт. Понятно, что мы обескровлены, но боремся. Лыжники вообще оставляют великолепное впечатление. Так что я болею, переживаю. Надеюсь, что получу всю гамму эмоций на этой Олимпиаде.

- А как вам наши хоккеисты?

- Дело в том, что пока у меня не получалось смотреть их матчи. Но результаты я знаю. Сегодня уже будет возможность посмотреть игру с США. Я не специалист в этой области. Все воспринимаю как болельщик - сугубо эмоционально. Нас ждет очень большой матч. Серьезнейший ажиотаж вокруг игры.

- Где собираетесь смотреть?

- Конечно, на стадионе!

- В хоккей выиграем?

- Сейчас на хоккеистах лежит высокая ответственность. В силу известных обстоятельств хоккеисты - те, кто может нас спасти на Олимпиаде, и наши эмоции от этих Игр будут совсем иными. Ребята понимают трудную задачу, будем за них болеть.

- Захотят ли они реабилитироваться за предыдущие Игры?

- Мне кажется, сейчас такого нет. Есть сегодняшний матч, и они попытаются максимально эффективно его провести. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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