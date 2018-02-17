Леонид Слуцкий: "Хоккеисты - те, кто может нас спасти на Олимпиаде"

Бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий прилетел в Корею, чтобы поддержать наших спортсменов на Олимпиаде. По его словам, он поддерживает всех российских спортсменов, которые приехали на Игры. Кроме того, он подчеркнул, что возлагает большие надежды на хоккеистов.

- Я вообще болею за наш спорт. Понятно, что мы обескровлены, но боремся. Лыжники вообще оставляют великолепное впечатление. Так что я болею, переживаю. Надеюсь, что получу всю гамму эмоций на этой Олимпиаде.

- А как вам наши хоккеисты?

- Дело в том, что пока у меня не получалось смотреть их матчи. Но результаты я знаю. Сегодня уже будет возможность посмотреть игру с США. Я не специалист в этой области. Все воспринимаю как болельщик - сугубо эмоционально. Нас ждет очень большой матч. Серьезнейший ажиотаж вокруг игры.

- Где собираетесь смотреть?

- Конечно, на стадионе!

- В хоккей выиграем?

- Сейчас на хоккеистах лежит высокая ответственность. В силу известных обстоятельств хоккеисты - те, кто может нас спасти на Олимпиаде, и наши эмоции от этих Игр будут совсем иными. Ребята понимают трудную задачу, будем за них болеть.

- Захотят ли они реабилитироваться за предыдущие Игры?

- Мне кажется, сейчас такого нет. Есть сегодняшний матч, и они попытаются максимально эффективно его провести. (Дмитрий СИМОНОВ)