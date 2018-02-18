Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия?

Стало известно расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Матчи предварительного раунда состоятся 20 февраля, первыми на лед выйдут сборные США и Словакии.

Игры 1/4 финала состоятся 21 февраля. Сборная России сыграет с победителем пары Словения - Норвегия. Матч начнется в 10.40 по московскому времени.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Предварительный раунд

20 февраля

6.10* США - Словакия

10.40 Словения - Норвегия

15.10 Швейцария - Германия

15.10 Финляндия - Корея

1/4 финала

21 февраля

6.10 Чехия - США/Словакия

10.40 Россия - Словения/Норвегия

15.10 Швеция - Швейцария/Германия

15.10 Канада - Финляндия/Корея

* указано московское время

