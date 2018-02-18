17:58 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия?

Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
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Стало известно расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Матчи предварительного раунда состоятся 20 февраля, первыми на лед выйдут сборные США и Словакии.

Игры 1/4 финала состоятся 21 февраля. Сборная России сыграет с победителем пары Словения - Норвегия. Матч начнется в 10.40 по московскому времени.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Предварительный раунд

20 февраля

6.10* США - Словакия
10.40 Словения - Норвегия
15.10 Швейцария - Германия
15.10 Финляндия - Корея

1/4 финала

21 февраля

6.10 Чехия - США/Словакия
10.40 Россия - Словения/Норвегия
15.10 Швеция - Швейцария/Германия
15.10 Канада - Финляндия/Корея

* указано московское время
 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ruslankhan

В полуфинале Олимпиады -железно две сборный ,это Швеция и Россия, у остальных не так просто . Вперёд Россия !!!!

22:58 18 февраля

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