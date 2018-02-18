Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия?

Стало известно расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Матчи предварительного раунда состоятся 20 февраля, первыми на лед выйдут сборные США и Словакии.
Игры 1/4 финала состоятся 21 февраля. Сборная России сыграет с победителем пары Словения - Норвегия. Матч начнется в 10.40 по московскому времени.
Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018
Предварительный раунд
20 февраля
6.10* США - Словакия
10.40 Словения - Норвегия
15.10 Швейцария - Германия
15.10 Финляндия - Корея
1/4 финала
21 февраля
6.10 Чехия - США/Словакия
10.40 Россия - Словения/Норвегия
15.10 Швеция - Швейцария/Германия
15.10 Канада - Финляндия/Корея
* указано московское время
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
ruslankhan
В полуфинале Олимпиады -железно две сборный ,это Швеция и Россия, у остальных не так просто . Вперёд Россия !!!!
22:58 18 февраля