Ян Коварж: "У России есть преимущество, они все время будут тренироваться вместе"

Нападающий сборной Чехии Ян Коварж сожалеет о том, что его вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж, который является его братом, не попал в состав олимпийской команды. Форвард подчеркнул, что начал самостоятельную подготовку к турниру в Пхенчхане.

– Хотел выступить на Олимпиаде с братом, но не получилось, – приводит Hokej.cz слова Коваржа. – У меня было два выходных после приезда домой, но потом я начал тренироваться с игроками "Шкоды", чтобы находиться в тонусе. Серьезных занятий еще не было.

Жаль, что мы не тренируемся в полном составе. На данный момент приехало 11 хоккеистов, потом будет 16. Может быть, у России есть преимущество, потому что они все время будут тренироваться вместе. Мы же соберемся полностью только в Сеуле.

Напомним, что на групповом этапе сборная России встретятся со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).