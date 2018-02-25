10:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вячеслав Фетисов: "Паники не было, я был спокоен за результат"

Никита ГУСЕВ (№97) и Кирилл КАПРИЗОВ. Фото AFP Павел ДАЦЮК. Фото AFP Никита ГУСЕВ. Фото AFP
Никита ГУСЕВ (№97) и Кирилл КАПРИЗОВ. Фото AFP
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Thomas_Boy_

YakovYa _____________ Да. Именно это и было правдой.

13:23

disqus_31Ru

Особенно впечатляет фраза из немецких новостей: "Goldmedaillen sind zur&#252;ck nach Russland!" Понятно всё, даже без перевода.

13:06

zapell

Конечно был спокоен! Ведь заслуженно забили все голы! Почему-то я тоже верил, что забьют в меньшинстве! Вот, если бы удаления не было, могли и не отыграться! Молодцы пацаны!Мужики!!! И Фетисов мужик! Не такие матчи он вытаскивал! Что за нападки на реально нормального человека?! На таких как он всё и держится!

12:53

Сибиряк.1974.СМ

ЛукАвите,Вячеслав!

12:20

Леня-космос

После матча и я спокоен за результат.

12:01

YakovYa

БЫЛ СУПЕР МАТЧ достойный ФИНАЛА, спасибо нашим пацанам, что Все опять не закончилось ПЕЧАЛЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11:51

YakovYa

Джентльмены, а Вы считаете что Фетисов должен был сказать: " Я чуть не обббооссрался когда увидел 3:2 на табло и удаление за 2:11 до конца матча????????????????????????????

11:42

KongKing

Братчанин Брешет! Как можно быть спокойным за результат, когда пропустили за 3 минуты до конца и остались в меньшинстве? 11:03 ///// Договорились заранее, потому и был спокоен.

11:31

Электросталец

ShvartsGlass, а Жукофф?

11:23

Особое мнение ^^^

Глоры - вон! Россия - с победой!!!

11:22

HarryAngel

Но он же не сказал, за какой результат был спокоен. Чё вы взъелись на человека. может он за мутко с третьяком переживал

11:14

Pyatochok

Как сказал Николай Озеров:"Такой хоккей нам не нужен!" Кошечкин пропустил всё, что можно было пропустить и ещё то, что невозможно было пропустить. Фетисов тупит, остаться вчетвером за 1,5 минуты до сирены и при такой отстойной игре... ЯПлакалЪ... от счастья!

11:11

Электросталец

подстилку стелит, фетяска. А за 2-21 до конца удалили Калину, тоже спокуха была, а?

11:08

Boleijj protiv

Как же задолбал этот единорос, дуй в америку.

11:04

Братчанин

Брешет! Как можно быть спокойным за результат, когда пропустили за 3 минуты до конца и остались в меньшинстве?

11:03

Гуня45

Уже пишут, что результат будет аннулираван. Канадцы утащили шайбу, распили её и обнаружили там чип, шайбой управляли русские хакеры!!!Шведы увидели у Капризова на коньках было 3 лезвия! А если серьёзно, то я не был уверен а результате, нужно было 9-0!!!! Но с Победой!!!УРА!!!

10:54

NF

Ха-ха. Неужели и Михайлов тоже так скажет? Или он тоже за правду?..

10:51

vvlki

До этих странных высказываний я был лучшего мнения о Фетисове ...

10:51

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