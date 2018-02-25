Вячеслав Фетисов: "Паники не было, я был спокоен за результат"

Двукратный олимпийский чемпион и главный тренер сборной России на Олимпиаде-2002 Вячеслав Фетисов рассказал о том, что он смотрел финал Игр-2018 в кругу хоккейной семьи. По его словам, лучшим игроком турнира стал Никита Гусев, который оформил дубль в игре с немцами.

- Финал смотрел с самого начала с нашей хоккейной семьей, - сообщил Фетисов.

- Настоящим героем России стал Никита Гусев.

- Никита – лучший игрок на этом турнире. Рад и за Капризова, который забросил золотую шайбу. Это наши главные надежды. Молодцы ребята.

- Павел Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб".

- Рад, что Паша дождался этого и здорово сыграл на турнире. В стране появились герои, на которых молодежь будет равняться.

- Соперник выложился на тысячу процентов?

- Это хороший пример для любой сборной. Благодаря самоотдаче и командному духу немцы сенсационно добрались до финала и были в шаге от победы. В итоге выиграли те, кто должен был.

- При счете 2:3 вспомнили Лэйк-Плэсид?

- Нет, никакой паники не было. Я был достаточно спокоен за результат. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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