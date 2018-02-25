Вячеслав Фетисов: "Паники не было, я был спокоен за результат"

Двукратный олимпийский чемпион и главный тренер сборной России на Олимпиаде-2002 Вячеслав Фетисов рассказал о том, что он смотрел финал Игр-2018 в кругу хоккейной семьи. По его словам, лучшим игроком турнира стал Никита Гусев, который оформил дубль в игре с немцами.
- Финал смотрел с самого начала с нашей хоккейной семьей, - сообщил Фетисов.
- Настоящим героем России стал Никита Гусев.
- Никита – лучший игрок на этом турнире. Рад и за Капризова, который забросил золотую шайбу. Это наши главные надежды. Молодцы ребята.
- Павел Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб".
- Рад, что Паша дождался этого и здорово сыграл на турнире. В стране появились герои, на которых молодежь будет равняться.
- Соперник выложился на тысячу процентов?
- Это хороший пример для любой сборной. Благодаря самоотдаче и командному духу немцы сенсационно добрались до финала и были в шаге от победы. В итоге выиграли те, кто должен был.
- При счете 2:3 вспомнили Лэйк-Плэсид?
- Нет, никакой паники не было. Я был достаточно спокоен за результат. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью - здесь
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Thomas_Boy_
YakovYa _____________ Да. Именно это и было правдой.
13:23
disqus_31Ru
Особенно впечатляет фраза из немецких новостей: "Goldmedaillen sind zurück nach Russland!" Понятно всё, даже без перевода.
13:06
zapell
Конечно был спокоен! Ведь заслуженно забили все голы! Почему-то я тоже верил, что забьют в меньшинстве! Вот, если бы удаления не было, могли и не отыграться! Молодцы пацаны!Мужики!!! И Фетисов мужик! Не такие матчи он вытаскивал! Что за нападки на реально нормального человека?! На таких как он всё и держится!
12:53
Сибиряк.1974.СМ
ЛукАвите,Вячеслав!
12:20
Леня-космос
После матча и я спокоен за результат.
12:01
YakovYa
БЫЛ СУПЕР МАТЧ достойный ФИНАЛА, спасибо нашим пацанам, что Все опять не закончилось ПЕЧАЛЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11:51
YakovYa
Джентльмены, а Вы считаете что Фетисов должен был сказать: " Я чуть не обббооссрался когда увидел 3:2 на табло и удаление за 2:11 до конца матча????????????????????????????
11:42
KongKing
Братчанин Брешет! Как можно быть спокойным за результат, когда пропустили за 3 минуты до конца и остались в меньшинстве? 11:03 ///// Договорились заранее, потому и был спокоен.
11:31
Электросталец
ShvartsGlass, а Жукофф?
11:23
Особое мнение ^^^
Глоры - вон! Россия - с победой!!!
11:22
HarryAngel
Но он же не сказал, за какой результат был спокоен. Чё вы взъелись на человека. может он за мутко с третьяком переживал
11:14
Pyatochok
Как сказал Николай Озеров:"Такой хоккей нам не нужен!" Кошечкин пропустил всё, что можно было пропустить и ещё то, что невозможно было пропустить. Фетисов тупит, остаться вчетвером за 1,5 минуты до сирены и при такой отстойной игре... ЯПлакалЪ... от счастья!
11:11
Электросталец
подстилку стелит, фетяска. А за 2-21 до конца удалили Калину, тоже спокуха была, а?
11:08
Boleijj protiv
Как же задолбал этот единорос, дуй в америку.
11:04
Братчанин
Брешет! Как можно быть спокойным за результат, когда пропустили за 3 минуты до конца и остались в меньшинстве?
11:03
Гуня45
Уже пишут, что результат будет аннулираван. Канадцы утащили шайбу, распили её и обнаружили там чип, шайбой управляли русские хакеры!!!Шведы увидели у Капризова на коньках было 3 лезвия! А если серьёзно, то я не был уверен а результате, нужно было 9-0!!!! Но с Победой!!!УРА!!!
10:54
NF
Ха-ха. Неужели и Михайлов тоже так скажет? Или он тоже за правду?..
10:51
vvlki
До этих странных высказываний я был лучшего мнения о Фетисове ...
10:51