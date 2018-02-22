Вячеслав Фетисов: "Лейк-Плэсид? Могу сказать, что обладаю самой известной серебряной медалью Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в эфире на Ютуб-канале "СЭ" рассказал о поражении сборной СССР на Играх в 1980 году. Бывший защитник советской команды назвал проигрыш от США в финале олимпийского турнира примером непредсказуемости, за что и любят спорт.

- Отзывается ли болью поражение в Лейк-Плэсиде? - вопрос Фетисову.

- Вспоминать его неприятно, но по большому счету для меня это был хороший урок. Я понял, что нужно рассчитывать на себя и ни в коем случае на кого-то другого. Хотя там была крутая команда во всех отношениях. И нам, молодым ребятам, было понятно, что имея таких ветеранов, не выиграть ту Олимпиаду было просто неправильно. Оказалось все не так, как хотелось. Но это тот момент, когда я могу сказать, что обладаю самой известной серебряной медалью Олимпиады. Это привносит сюда позитив.

Но вообще это именно то, за что спорт любят миллиарды людей. Это и непредсказуемость и урок для любого спортсмена. Именно так становится понятно, что на Олимпиаде происходят чудеса, если ты в это веришь и к этому стремишься. Конечно, для нас это не самый позитивный момент, но в целом для спорта - это то, что является самым привлекательным.

- Американцы об этом даже фильм сняли. Может быть, смотрели…

- Я не смотрел фильм. У нас тоже есть, о чем снимать фильмы. Но мы пока к этому не подбираемся. Хотя в последнее время было достаточно много картин, и они вызывают колоссальный интерес у нашего общества. История успеха конкретных людей сегодня очень востребована. И нельзя не радоваться успехам "Легенды №17" - тот фильм, который открыл окно в души наших людей. А потом уже были "Движение вверх", "Лед"… Да и сериал "Молодежка" востребован. Я этого даже не ожидал. Бывает, что дети подходят на улице и говорят: "Ой, дядя, а вы снимались в "Молодежке" (улыбается).

- В "Движение вверх" вы попасть не могли…

- Еще попаду. Мы еще движемся. Но я смотрел все эти фильмы.

- И про вас снимали фильм.

- Да был сериал "Фетисов", в котором было четыре серии. Удивительно, что он вышел в один год с американским фильмом Red Army, который, на мой взгляд, получился очень хорошим. Хотя наши спортивные чиновники восприняли его как-то по-другому. Но на самом деле это история успеха, которая показала суть и дух русского человека. И мне кажется, это был хороший фильм с правильной пропагандой.

И еще одну картину снял ESPN как раз по итогам Олимпиады-1980, там тоже много чего интересного. Там рассказ многих людей, что происходило, и как все это закончилось. То есть в течение года вышли три фильма с моим непосредственным участием и о той великой команде, в которой я играл. Конечно, это приятно. С другой стороны это показывает, если ты правильно относишься к своему делу и хорошо отрабатываешь свой отрезок игрового времени, то твоя история пригодится. Она не имеет временных рамок. (Игорь ЕРОНКО, Александр ЛЬВОВ)