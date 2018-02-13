Вратарь женской сборной США по хоккею удивлена реакцией на изображение Статуи Свободы на шлеме

Вратарь женской сборной США Алекс Ригсби после матча 2-го тура группового турнира Олимпийских игр-2018 против России (5:0) отметила, что удивлена реакцией на изображение Статуи Свободы на своем шлеме.
– Конечно, меня удивило то, сколько шума поднялось из-за моего шлема, – цитируют "РИА Новости" Ригсби. – Не понимаю, почему это произошло. Самое главное, что все обошлось, что все хорошо. Почему я выбрала этот рисунок? Просто мой художник предлагал мне различные варианты, и мне больше всего понравилась Статуя Свободы. Вот и все.
Напомним, что МОК принял решение разрешить вратарям женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби играть в шлемах, на которых изображена Статуя Свободы. Ранее американские хоккеистки были проинформированы о том, что вопрос с размещением изображения монумента может подпадать под запрет МОК на демонстрацию политических символов на масках.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180213/1132521384.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
vit316
Очевидно, надо немного перетерпеть. Если в ближайшие 10-15 лет обратки за унижения не увижу, придётся лично что-либо придумывать. Там терять после четверти века на пенсии уже будет нечего. Но ответ быть должен.
23:08 13 февраля
Brother Beyond
Нашим надо срочно Мать Родину волгоградскую на шлем нарисовать. Как символ победы над фашистами. Кто обидится - тот фашист.
22:39 13 февраля
seny18
Мммда...МОК такой мок...корейскому вратарю запретили...Ну а пЕндосам можно все? Интересно...а можно русскому варе на шлем нанести чебурашку или кота мотроскина...это сцука тоже попадает,под ВАШИ двойные стандарты?
21:00 13 февраля
lukahsh
А правила к кошмарным штатам не онтосятся!!
20:55 13 февраля
За Россию без допинга!
А почему вдруг нельзя носить шлем с выдающейся скульптурой и символом Свободы? Даже если воспринимать это как символ США, американская-то символика не запрещена на Олимпиаде, в отличие от русской и совковой
19:32 13 февраля
WildCat-2k
Ну спонсорам то всегда можно! На то они и спонсоры.
19:30 13 февраля
shpasic
лучше б с генералом Ли.
19:07 13 февраля