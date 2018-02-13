Вратарь женской сборной США по хоккею удивлена реакцией на изображение Статуи Свободы на шлеме

Вратарь женской сборной США Алекс Ригсби после матча 2-го тура группового турнира Олимпийских игр-2018 против России (5:0) отметила, что удивлена реакцией на изображение Статуи Свободы на своем шлеме.

– Конечно, меня удивило то, сколько шума поднялось из-за моего шлема, – цитируют "РИА Новости" Ригсби. – Не понимаю, почему это произошло. Самое главное, что все обошлось, что все хорошо. Почему я выбрала этот рисунок? Просто мой художник предлагал мне различные варианты, и мне больше всего понравилась Статуя Свободы. Вот и все.

Напомним, что МОК принял решение разрешить вратарям женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби играть в шлемах, на которых изображена Статуя Свободы. Ранее американские хоккеистки были проинформированы о том, что вопрос с размещением изображения монумента может подпадать под запрет МОК на демонстрацию политических символов на масках.

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