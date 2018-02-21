Войтек Вольски: "Германия выиграла у Швеции? Безумие!"

Нападающий сборной Канады Войтек Вольски заявил, что счастлив играть за национальную команду на Олимпийских играх-2018. Также хоккеист отметил, что слабых соперников на турнире нет, и к полуфиналк с Германией игрокам надо подготовиться.

– Это невероятно! Солгу, если скажу, что думал об этом всерьез, я вообще не представлял, что такое возможно – сыграть на Олимпиаде. Но мечты сбываются. Моя семья здесь, болеет за меня, и это совершенно особенный опыт.

– Хотели бы финал Канада – Россия?

– Думаю, все, чего нам сейчас хотелось бы – победить в следующем матче. Ты не можешь мечтать об игре за золото, когда еще не прошел даже полуфинальную стадию. Важно помнить об этом. Сегодня мы счастливы и празднуем победу, а завтра будем анализировать наши ошибки, чтобы не допускать их впредь. Германия выиграла у Швеции? Безумие! Нас ждет тяжелая встреча – немцы сильны физически, улучшают свою игру с каждым следующим матчем. Будем смотреть видео, изучать их плюсы и минусы.

– Германия в полуфинале ОИ – сюрприз для вас?

– Я бы так не сказал. Слабых команд не осталось, каждый матч сейчас для всех – как последний. Корея вчера хорошо смотрелась в игре с финнами, забила два гола, боролась. Одно неверное движение, ошибка, и, наоборот, удачное действие, вратарский сейв – и ход матча может перевернуться в одночасье. (Игорь РАБИНЕР)