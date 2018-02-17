Владислав Третьяк: "Игра с США была очень важна для престижа страны"

Президент ФХР Владислав Третьяк остался доволен игрой сборной России в матче группового турнира Олимпиады-2018 против США. Россияне взяли верх со счетом 4:0, обеспечив себе первое место в группе и прямой выход в четвертьфинал.

- Хорошая игра, все получилось, как планировали - заняли первое место, - цитирует ТАСС Третьяка. - В первом матче сами виноваты, вторую провели хорошо. Сегодняшняя игра получилась достойной, тем более соперник не слабый, бьется до последней секунды.

Смотрелись солидно, видно, что команда была заряженной. Стоит отметить всю команду, особенно Мозякина и Дацюка. Очень важная игра была для престижа страны.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь