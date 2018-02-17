Владислав Третьяк: "Игра с США была очень важна для престижа страны"

Президент ФХР Владислав Третьяк остался доволен игрой сборной России в матче группового турнира Олимпиады-2018 против США. Россияне взяли верх со счетом 4:0, обеспечив себе первое место в группе и прямой выход в четвертьфинал.
- Хорошая игра, все получилось, как планировали - заняли первое место, - цитирует ТАСС Третьяка. - В первом матче сами виноваты, вторую провели хорошо. Сегодняшняя игра получилась достойной, тем более соперник не слабый, бьется до последней секунды.
Смотрелись солидно, видно, что команда была заряженной. Стоит отметить всю команду, особенно Мозякина и Дацюка. Очень важная игра была для престижа страны.
Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Gonzo_7
На самом деле, все кто тут пишет гневные комменты на самом деле писали бы в другом тоне, если бы у наших олимпийцев было бы сейчас несколько золотых медалей. То есть все вы глорихантеры, любители примазаться к успеху. Просто вы держите нос по ветру. Коментари каждого из вас не стоят ничего, пустое место.
20:54 17 февраля
Якут Хан
Клоуны!)))
20:23 17 февраля
Якут Хан
Ну Вы перегнули. А как на счет сайта ФХР. Вы на днях как вассал Родину слили... а теперь про престиж голословите!)) Смешно, про престиж заикаться. Ваш престиж даже моя дочка 13! лет от роду на днях оценила. Так, что помалкивайте)))
20:21 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Для КАКОЙ страны??? Даже в ЭТОМ С.М.И. наяривают термин ""россия"" и шлёпают 3--цветный кружочек.. Хотя до ВСЕХ ДОВЕЛИ, что участвует страна ОАР !!!!!
20:17 17 февраля
Gonzo_7
Для престижа страны было бы неплохо, если бы Третьяк избавился от недвижимости в США. А так его слова — обычный популизм и игра на публику.
20:10 17 февраля
tryam
студентов обыграть. гордости...
19:58 17 февраля
aech_63
белофлжник Владя прорезался, чё ж ты после словакии то не говорил?
19:41 17 февраля
SS-1525-Sergey
Какой престиж страны? Вы его своей поездкой опустили так, что ниже некуда!
19:35 17 февраля