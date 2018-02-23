Владимир Вуйтек: "Теперь буду болеть за Россию"

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек прокомментировал итоги полуфинального матча на Олимпиаде Чехия – Россия (0:3). Он отметил, что не видит иного финала, кроме как Россия – Канада.

– У нас были моменты, но свои использовала Россия и заслуженно победила, – признал Вуйтек. – При 0:2 не попал Ружичка в большинстве, и выходили "два в один". Ваша сборная отлично держала результат, поведя в счете. Уверенно оборонялись, держали зону и ждали ошибок противника. Теперь буду болеть за Россию.

– Канаду или Германию видите в финале?

– Думаю, канадцы справятся с немецкой командой. Германия уже преподнесла два сюрприза – победили швейцарцев и шведов в овертайме. Выше они вряд ли прыгнут, учитывая, что их следующий соперник здорово смотрится.

– Значит, в финале Олимпиады нас ждет хоккейная классика?

– Не вижу иного финала, кроме как Россия – Канада.

– Чехам по силам взять бронзу?

– Для нас это стало бы большой удачей. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В финале Россия сыграет с победителем пары Канада – Германия. Встреча пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.

Трансляция матча Чехия - Россия //

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