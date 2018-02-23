Вацлав Проспал: "Россия считалась фаворитом и перед матчем со Словакией"

Один из тренеров сборной Чехии Вацлав Проспал перед полуфиналом Олимпиады-2018 с Россией напомнил о поражении команды Олега Знарка в первом матче хоккейного турнира от сборной Словакии (2:3). Встреча между сборными Чехии и России состоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.

– Россия – фаворит, но она считалась таковым и перед матчем со Словакией. Абсолютно четким фаворитом, от которых все ждали победы, – приводит hokey.cz слова Проспала. – Но словакам удалось обыграть их. Если мы все без исключения будем играть организованно и самоотверженно, то мы также можем победить их. Почему бы и нет?