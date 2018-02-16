В матче со Словенией Шипачев может оказаться в запасе

Расстановка сборной России на тренировке перед матчем со Словенией.

На утренней раскатке перед вторым матчем олимпийского хоккейного турнира в составе сборной России произошли серьезные изменения. Илья Ковальчук тренировался с в тройке с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым. Павел Дацюк - с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым. Илья Каблуков вышел в тройке с Иваном Телегиным и Михаилом Григоренко, а Вадим Шипачев катался в пятерке с синими. Велика вероятность, что на матче он окажется в качестве запасного игрока.

Напомним, Россия сегодня сыграет со Словенией. Начало матча - 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-транслфцию встречи.