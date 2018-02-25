Светлана Журова - о заметке New York Post: "Им стоило написать – команда без страны второй раз выиграла золото!"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что американским журналистам стоило вспомнить о победе сборной России по хоккею под нейтральным флагом 26 лет назад на Олимпиаде в Альбервилле. При этом она отметила, что в нападках на Россию больше политики, нежели самого спорта.
В воскресенье сборная России по хоккею выиграла золотые медали на Олимпиаде, обыграв команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Последний раз национальная команда побеждала на Играх 26 лет назад также под нейтральным флагом.
– Я еще раз решила посмотреть наш победный матч по хоккею, – начала Журова. – Мне сейчас особенно интересно, так как сама начала играть в хоккей.
– После триумфа американское издание New York Post написало статью с заголовком: "Команда без страны выиграла хоккейное золото".
– Им надо было написать – команда без страны второй раз выиграла золото по хоккею! (смеется).
– Как считаете, долго еще будут продолжаться нападки на нашу страну?
– Если люди уже начали объяснять, как мельдоний влияет на организм керлингиста, то о чем уже можно говорить... Мы рассуждаем об абсурдности ситуации, а некоторые пытаются доказать, что мельдоний очень важен. Может, после выборов президента нападки немного утихнут. Возможно, еще какой-то долгий период все будет продолжаться. Здесь политики больше, чем всего остального. Если бы не было санкций, запретов на въезд, травли культурных деятелей, то можно было бы утверждать, что история только о допинге в нашей стране.
Очень сильно расстраивает, потому что эти нападаки заставляют наших болельщиков совершать ненужные вещи – провоцировать, проявлять излишний патриотизм. Наших же специально задевают, чтобы потом сказать: "Посмотрите, какие русские плохие". (Павел ГУРЕВИЧ)
Goaltender
Света, милая! Да ты эту статью сама-то хоть читала?!?!?! Или из разряда "Мойша напел"???
16:27
masson
не стихнет после выборов увы. а вот после финала футбольного ЧМ 2018, вместе с залпами КАЛИБРА надеюсь стихнет Пиндостан вместе с их киевскими шестерками их бандерстана
15:43
человек за футбол
и что госпожа Журова что два раза? А сколько золота у немцев или норвегов или даже опущенных штатов? Упыри под белым флагом они и есть упыри!
15:35
Есть мнение...
Конечно, всё упирается в политику. Если бы Журова детей тренировала..., но она пошла в политику). Кстати мой телефон автоматически исправил её фамилию на другую (хоть и знаменитую, но менее благозвучную). Символично?
15:32