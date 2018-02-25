Светлана Журова - о заметке New York Post: "Им стоило написать – команда без страны второй раз выиграла золото!"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что американским журналистам стоило вспомнить о победе сборной России по хоккею под нейтральным флагом 26 лет назад на Олимпиаде в Альбервилле. При этом она отметила, что в нападках на Россию больше политики, нежели самого спорта.

В воскресенье сборная России по хоккею выиграла золотые медали на Олимпиаде, обыграв команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Последний раз национальная команда побеждала на Играх 26 лет назад также под нейтральным флагом.

– Я еще раз решила посмотреть наш победный матч по хоккею, – начала Журова. – Мне сейчас особенно интересно, так как сама начала играть в хоккей.

– После триумфа американское издание New York Post написало статью с заголовком: "Команда без страны выиграла хоккейное золото".

– Им надо было написать – команда без страны второй раз выиграла золото по хоккею! (смеется).

– Как считаете, долго еще будут продолжаться нападки на нашу страну?

– Если люди уже начали объяснять, как мельдоний влияет на организм керлингиста, то о чем уже можно говорить... Мы рассуждаем об абсурдности ситуации, а некоторые пытаются доказать, что мельдоний очень важен. Может, после выборов президента нападки немного утихнут. Возможно, еще какой-то долгий период все будет продолжаться. Здесь политики больше, чем всего остального. Если бы не было санкций, запретов на въезд, травли культурных деятелей, то можно было бы утверждать, что история только о допинге в нашей стране.

Очень сильно расстраивает, потому что эти нападаки заставляют наших болельщиков совершать ненужные вещи – провоцировать, проявлять излишний патриотизм. Наших же специально задевают, чтобы потом сказать: "Посмотрите, какие русские плохие". (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия - Германия