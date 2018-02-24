09:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сергей Андронов: "Немцы веселятся - ну молодцы"

Нападающий сборной России Сергей Андронов в преддверии финала Олимпиады против Германии отметил, что немцы хорошо смотрелись в полуфинале с Канадой (4:3). По его словам, ему без разницы, с кем играть в финале.

- Молодцы немцы, что веселятся. А сейчас-то чего веселиться? Веселиться надо, если в финале все получится, - сказал Андронов. - В полуфинале был хороший хоккей, интересный. Немцы хорошо катались. Они и год назад на чемпионате мира неплохо выступали. 

У нас много ребят, кто занимается разборами соперника. Тренеры подумают и скажут нам, как играть. А смысл досадовать, что с Канадой не сыграем? На этом этапе без разницы. Германия в финале - антиреклама турнира? Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. 

Ходили с ребятами на биатлон. Думали, будет холодно, оделись так, что одни глаза было видно. (Дмитрий СИМОНОВ)

Финал Россия - Германия состоится 25 февраля, начало - в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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