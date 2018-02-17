Сборная России по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России заняла первое место в группе B группового турнира Олимпиады-2018. В сегодняшней игре против США россияне победили со счетом 4:0. В другой встрече Словакия не смогли выиграть у Словении в основное время (2:2 после трех периодов). Таким образом, подопечные Олега Знарка напрямую попали в четвертьфинал.
Своих соперников по 1/4 финала Россия узнает после завершения всех матчей группового турнира в воскресенье.
Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
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ladafan
ОАР-овцы -- гоу хоум сто пудов ты чепушила кастрюлеголовый)))))))
20:14 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
ЛАПП,,,,,,,,,,,,,, Слышь, Овен Гороскоповский, достал ТЫ меня... ТВОЮ ненавистную укропию я вижу только в иллюминатор самолёта, когда лечу из родной РОССИИ /ранее СССР/ в Европу и обратно... Понятно сказал, пенёк замшелый????
18:18 17 февраля
lapp
ОАР-овцы -- гоу хоум -Ваши то когда хоть каку нибудь медальку зацепят. Или так и пойдут на закрытии без медалей , но гордо под флагом людей с синдромом дауна
18:11 17 февраля
индеец_Джо
Ай да я!-чучело нижегородское?
18:08 17 февраля
Lars Berger
ОАР-овцы -- гоу хоум, рублей триста... На всю команду. Но не исключено, что словаки хотят "быть в игровом тонусе". Посмотрим, когда снова наши с ними в четвертьфинале играть будут.
18:06 17 февраля
Бах-Родченков союз 321
ОАР-овцы -- гоу хоум Возьми слепи снежок и засунь себе его в очко,у тебя там жеско горит
18:04 17 февраля
Электросталец
сопли жуй, сока, сколько проиграл-то на словаках?
17:56 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ну, ну, ура--поцтреоты ОАР -- кие, посмотрим. как будете зубную эмаль скрипящими челюстями стирать, когда мимо золота пролёт будет...
17:53 17 февраля
Бах-Родченков союз 321
ОАР-овцы -- гоу хоум .......вы с Игудой случайно не муж и жена?
17:47 17 февраля
Thomas_Boy_
Ай да я!
17:46 17 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ОАР-овцы -- гоу хоум иди с горя в синего кита поиграй ахахахахахахаха))) выполни квест "выйти в окно")))
17:38 17 февраля
Lars Berger
С победой, Россия!
17:35 17 февраля
эстонский армеец
Молодцы!!! Хотя может быть надо было в игровом тонусе быть и играть 1/8?..
17:35 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Эх, словаки, словаки.... Сколько же вам в рот/энд берги заплатили, чтобы пропустить уперед ржавую газовозку???? Ведь ВСЁ было в ВАШИХ клюшках...
17:34 17 февраля
Braconier
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
17:29 17 февраля