Сборная России по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России заняла первое место в группе B группового турнира Олимпиады-2018. В сегодняшней игре против США россияне победили со счетом 4:0. В другой встрече Словакия не смогли выиграть у Словении в основное время (2:2 после трех периодов). Таким образом, подопечные Олега Знарка напрямую попали в четвертьфинал.

Своих соперников по 1/4 финала Россия узнает после завершения всех матчей группового турнира в воскресенье.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь