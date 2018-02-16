12:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия разгромила Словению на Олимпиаде. У Капризова - хет-трик, у Ковальчука - дубль

Никита ГУСЕВ, Кирилл КАПРИЗОВ и Артем ЗУБ. Фото AFP
Никита ГУСЕВ, Кирилл КАПРИЗОВ и Артем ЗУБ. Фото AFP
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Сборная России одержала крупную победу над Словенией (8:2) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (дубль), Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов (хет-трик). У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце.

Отметим, что на 27-й минуте игры Каблуков не смог реализовать буллит, пробив в штангу. С первых минут ворота российской команды защищал Василий Кошечкин, в третьем периоде его заменил Илья Сорокин.

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа B

Россия - Словения - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Голы: Мозякин - 1 (бол., Дацюк, Гусев), 18:23 - 1:0. Ковальчук - 1 (Яковлев, Андронов), 18:45 - 2:0. Барабанов - 1 (бол., Григоренко, Калинин), 26:00 - 3:0. Каблуков - 1 (Ковальчук, Зуб), 28:48 - 4:0. Капризов - 2 (Гусев, Киселевич), 30:02 - 5:0. Муршак - 3 (Верлиц, Куралт), 33:31 - 5:1. Ковальчук - 2 (Калинин, Андронов), 37:16 - 6:1. Капризов - 3 (Дацюк, Киселевич), 41:15 - 7:1. Капризов - 4 (Зуб, Гусев), 47:12 - 8:1. Панце - 1 (Саболич), 59:27 - 8:2.

Нереализованный буллит: Каблуков (26:26, Россия).

Вратари: Кошечкин (Сорокин, 40:00) - Грачнар.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (14+12+8) - 15 (5+3+7).

Судьи: Лемелин, Штрикер.

16 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Россия - Словения! ВИДЕОLIVE // Текстовая трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/hockey/men/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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Человек из Кемерово

А я рад за Капризова!Наш чувак с Кузни!

13:24

Manuel

Молодцы!!! Не только по счету, но и по игре, было здорово. Видно, что ребята разозлились на себя после Словакии. Но это всего лишь Словения, всего лишь игра в группе. Самое лучшее, что могут сделать сейчас хоккеисты, это забыть эту игру, как будь-то ее не было вообще. И завтра выходить на игру с американцами, как если бы снова проиграли Словакам, и снова надо всем своей игрой доказывать, что это была нелепая случайность.

13:20

BATAMAN

8 это хорошо, но почему 2 пропустили?

13:18

wolfwolk

Снова необязательные или глупые удаления. Опять моментами безалаберность в своей зоне. И стату по вбрасываниям хотелось бы увидеть. Ну хоть не пешком. И реализовали. Если уж не со словенцами...

13:13

П_о_в_а_р

ВЕСЁЛЫЙ, ВЕРНИСЬ!!!!!!!!!

13:06

П_о_в_а_р

Весёлый© ---------------------- Малый, побеседуй со мной. Я лучший психотерапевт, атвичаю. Ты можешь не заметить, но от систематических бесед с Русфедом у тебя кукуха съехала походу. Волнуюсь же за тебя.

13:01

NF

И что, злато за это дать?..

12:59

П_о_в_а_р

А где Русфед? Он же первый должен был отписаться "УРА!!!" и фсио такое.))

12:59

Тропическая гемангиома Мовсисяна

это Словения посильнее словаков будет)))

12:59

zoostation

Снова встали с колен!

12:59

MarkThess

Великая сборная.

12:58

fifa_guru

Матч не глядел (работа). Походу, тактика "убрать Шипача" с основняка снова в деле.

12:57

Джон....Сильвер

Много лучше! Но, то, что прокатило со Словенией - не факт, что прокатит с Швецией, Канадой или Финляндией. Стоит отметить высокую скорость наших сегодня - это все и предрешило. Но, в тех моментах, как наши начинали сбавлять ее - словенцы не плохо это использовали. Оборона наших явно не безупречна. Там надо позиции усиливать.

12:57

Весёлый©

Кови, пой гимн! Дацюк, маши флагом!

12:56

корс

Че там? Кто смотрел? Наши встали с колен?

12:56

Jearom

очень расстраивает цифра 2 в счете - расслабились в конце?

12:55

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