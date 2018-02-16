Россия разгромила Словению на Олимпиаде. У Капризова - хет-трик, у Ковальчука - дубль

Сборная России одержала крупную победу над Словенией (8:2) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (дубль), Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов (хет-трик). У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце.

Отметим, что на 27-й минуте игры Каблуков не смог реализовать буллит, пробив в штангу. С первых минут ворота российской команды защищал Василий Кошечкин, в третьем периоде его заменил Илья Сорокин.

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа B

Россия - Словения - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Голы: Мозякин - 1 (бол., Дацюк, Гусев), 18:23 - 1:0. Ковальчук - 1 (Яковлев, Андронов), 18:45 - 2:0. Барабанов - 1 (бол., Григоренко, Калинин), 26:00 - 3:0. Каблуков - 1 (Ковальчук, Зуб), 28:48 - 4:0. Капризов - 2 (Гусев, Киселевич), 30:02 - 5:0. Муршак - 3 (Верлиц, Куралт), 33:31 - 5:1. Ковальчук - 2 (Калинин, Андронов), 37:16 - 6:1. Капризов - 3 (Дацюк, Киселевич), 41:15 - 7:1. Капризов - 4 (Зуб, Гусев), 47:12 - 8:1. Панце - 1 (Саболич), 59:27 - 8:2.

Нереализованный буллит: Каблуков (26:26, Россия).

Вратари: Кошечкин (Сорокин, 40:00) - Грачнар.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (14+12+8) - 15 (5+3+7).

Судьи: Лемелин, Штрикер.

16 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Россия - Словения! ВИДЕОLIVE // Текстовая трансляция матча Россия - Словения //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь