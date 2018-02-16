Россия разгромила Словению на Олимпиаде. У Капризова - хет-трик, у Ковальчука - дубль

Сборная России одержала крупную победу над Словенией (8:2) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (дубль), Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов (хет-трик). У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце.
Отметим, что на 27-й минуте игры Каблуков не смог реализовать буллит, пробив в штангу. С первых минут ворота российской команды защищал Василий Кошечкин, в третьем периоде его заменил Илья Сорокин.
Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Хоккей
Олимпийские игры
Группа B
Россия - Словения - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)
Голы: Мозякин - 1 (бол., Дацюк, Гусев), 18:23 - 1:0. Ковальчук - 1 (Яковлев, Андронов), 18:45 - 2:0. Барабанов - 1 (бол., Григоренко, Калинин), 26:00 - 3:0. Каблуков - 1 (Ковальчук, Зуб), 28:48 - 4:0. Капризов - 2 (Гусев, Киселевич), 30:02 - 5:0. Муршак - 3 (Верлиц, Куралт), 33:31 - 5:1. Ковальчук - 2 (Калинин, Андронов), 37:16 - 6:1. Капризов - 3 (Дацюк, Киселевич), 41:15 - 7:1. Капризов - 4 (Зуб, Гусев), 47:12 - 8:1. Панце - 1 (Саболич), 59:27 - 8:2.
Нереализованный буллит: Каблуков (26:26, Россия).
Вратари: Кошечкин (Сорокин, 40:00) - Грачнар.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 34 (14+12+8) - 15 (5+3+7).
Судьи: Лемелин, Штрикер.
16 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Россия - Словения! ВИДЕОLIVE // Текстовая трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/hockey/men/
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Василий Кошечкин
- Сборная Словении (Хоккей)
- Илья Каблуков
- Сергей Мозякин
- Ян Муршак
- Олимпиада
- Сборная США (хоккей)
- Илья Сорокин
- Александр Барабанов
- Кирилл Капризов
Человек из Кемерово
А я рад за Капризова!Наш чувак с Кузни!
13:24
Manuel
Молодцы!!! Не только по счету, но и по игре, было здорово. Видно, что ребята разозлились на себя после Словакии. Но это всего лишь Словения, всего лишь игра в группе. Самое лучшее, что могут сделать сейчас хоккеисты, это забыть эту игру, как будь-то ее не было вообще. И завтра выходить на игру с американцами, как если бы снова проиграли Словакам, и снова надо всем своей игрой доказывать, что это была нелепая случайность.
13:20
BATAMAN
8 это хорошо, но почему 2 пропустили?
13:18
wolfwolk
Снова необязательные или глупые удаления. Опять моментами безалаберность в своей зоне. И стату по вбрасываниям хотелось бы увидеть. Ну хоть не пешком. И реализовали. Если уж не со словенцами...
13:13
П_о_в_а_р
ВЕСЁЛЫЙ, ВЕРНИСЬ!!!!!!!!!
13:06
П_о_в_а_р
Весёлый© ---------------------- Малый, побеседуй со мной. Я лучший психотерапевт, атвичаю. Ты можешь не заметить, но от систематических бесед с Русфедом у тебя кукуха съехала походу. Волнуюсь же за тебя.
13:01
NF
И что, злато за это дать?..
12:59
П_о_в_а_р
А где Русфед? Он же первый должен был отписаться "УРА!!!" и фсио такое.))
12:59
Тропическая гемангиома Мовсисяна
это Словения посильнее словаков будет)))
12:59
zoostation
Снова встали с колен!
12:59
MarkThess
Великая сборная.
12:58
fifa_guru
Матч не глядел (работа). Походу, тактика "убрать Шипача" с основняка снова в деле.
12:57
Джон....Сильвер
Много лучше! Но, то, что прокатило со Словенией - не факт, что прокатит с Швецией, Канадой или Финляндией. Стоит отметить высокую скорость наших сегодня - это все и предрешило. Но, в тех моментах, как наши начинали сбавлять ее - словенцы не плохо это использовали. Оборона наших явно не безупречна. Там надо позиции усиливать.
12:57
Весёлый©
Кови, пой гимн! Дацюк, маши флагом!
12:56
корс
Че там? Кто смотрел? Наши встали с колен?
12:56
Jearom
очень расстраивает цифра 2 в счете - расслабились в конце?
12:55