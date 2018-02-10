Россия разгромила Корею в последнем контрольном матче перед Олимпиадой

Сборная России в выставочном матче на Олимпиаде в Пхенчхане победила команду Кореи со счетом 8:1. Голы у россиян забили Никита Гусев (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел Дацюк и Егор Яковлев. У хозяев площадки отличился Брок Радунске.
Ранее подопечные Олега Знарка при подготовке к Играм-2018 победили сборную Белоруссии (3:0) и "Спартак" (2:1).
Напомним, на групповом этапе хоккейного турнира Россия, которая готовится к Олимпиаде в городе Анян, сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).
Олимпиада-2018
Хоккей
Выставочный матч
Корея - РОССИЯ - 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)
Голы: Гусев - 2 (Марченко, Капризов), 15:01 - 0:1. Григоренко - 1 (Дацюк), 15:15 - 0:2. Радунске - 1 (Чо Мин Хо), 18:56 - 1:2. Андронов - 1 (Григоренко), 23:09 - 1:3. Капризов - 3 (бол., Гусев, Шипачев), 33:33 - 1:4. Широков - 1, 46:09 - 1:5. Дацюк - 2 (Гавриков), 49:52 - 1:6. Яковлев - 1 (Григоренко), 53:31 - 1:7. Гусев - 3, 56:07 - 1:8.
Вратари: Далтон (Пак Ке Хун, 56:07) - Кошечкин.
Штраф: 4 - 6.
10 февраля. Анян. Anyang Ice Arena.
Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь и схема хоккейного турнира Олимпиады – здесь //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
- Сборная России (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сергей Андронов
- Никита Гусев
- Сергей Широков
- Михаил Григоренко
- Егор Яковлев (СКА)
- Кирилл Капризов
- Сборная Кореи (Хоккей)
redgy
Основной, нефиг ему тут делать, пусть рекорды в НХЛ бьет)
11:07
Электросталец
которАЯ. СЭ, просыпайтесь!
10:45
Dim_Altay
на форме игроков добавить надпись "RED MACHINE" и можно без флага)))
10:29
Основной
А где обещалкин овечкин? Как попал в команду вруна, перестал выполнять обещания?
10:25