Роман Ротенберг: "Надеюсь, Дацюк продолжит карьеру еще на долгие годы"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможном продолжении карьеры капитана сборной России Павла Дацюка. В финале Олимпиады в Пхенчхане россияне обыграли Германию со счетом 4:3 в овертайме.

– Сумеете уговорить Дацюка остаться еще на сезон?

– В этой игре, как и на всем турнире, Паша доказал всем своим примером как надо работать на льду, что и привело к победе. Я надеюсь, что он продолжит карьеру не только на ближайший сезон, но и на долгие годы. Когда сборная России играла на Кубке мира в 2016 году, я говорил коллегам, что была произведена большая работа над ошибками. В частности, учли поражение в полуфинале московского чемпионата мира от финнов. Сам Кубок мира дал серьезный опыт тренерскому штабу и всем нам. После поражение от Канады прошлой весной в Кельне была проведена работа над ошибками. Это и привело к нынешней золотой медали. Это победа для нашей страны, для всех, и для меня лично. Мы сделаем все, чтобы повторить наш успех в Пекине. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Германия