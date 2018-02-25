12:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Роман Ротенберг: "Надеюсь, Дацюк продолжит карьеру еще на долгие годы"

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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможном продолжении карьеры капитана сборной России  Павла Дацюка. В финале Олимпиады в Пхенчхане россияне обыграли Германию со счетом 4:3 в овертайме.

– Сумеете уговорить Дацюка остаться еще на сезон?

– В этой игре, как и на всем турнире, Паша доказал всем своим примером как надо работать на льду, что и привело к победе. Я надеюсь, что он продолжит карьеру не только на ближайший сезон, но и на долгие годы. Когда сборная России играла на Кубке мира в 2016 году, я говорил коллегам, что была произведена большая работа над ошибками. В частности, учли поражение в полуфинале московского чемпионата мира от финнов. Сам Кубок мира дал серьезный опыт тренерскому штабу и всем нам. После поражение от Канады прошлой весной в Кельне была проведена работа над ошибками. Это и привело к нынешней золотой медали. Это победа для нашей страны, для всех, и для меня лично. Мы сделаем все, чтобы повторить наш успех в Пекине. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Германия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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defender_8

Да, пусть Паша поиграет лет до семидесяти.

14:35

Электросталец

Ротенберг, надеешься, что навоз не приедет в 2022? Дацюку счастья и как можно дольше наслаждаться его магией паса!

14:08

Есть мнение...

Да какая к черту серьезная работа. Не смеши мои морщины. Вы проигрываете тем до кого не дотянетесь и в ближайшие 10 лет. Вы и сейчас чудом не проиграли команде 2 эшелона. Вас от вселенского позора отделяло меньше минуты. Клоун.

13:41

Эугенио

В Пекине???

12:48

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