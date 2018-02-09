Рикард Гренборг: "Россия - фаворит Олимпиады-2018, задача Швеции - взять медаль"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг отметил, что перед командой стоит задача взять медаль на Олимпиаде-2018. Главным фаворитом турнира он назвал сборную России.

- Мы будем соревноваться с равными командами, при этом ставим задачу взять медаль, - приводит пресс-служба КХЛ слова Гренборга. - Что касается фаворитов, назвал бы российскую команду. В ней собраны лучшие игроки КХЛ, многие из которых имеют большой опыт игры за океаном, причем там одними из лучших. Но Олимпиада - скоротечный турнир, на котором может случиться все, что угодно.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018