20:19 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Рикард Гренборг: "Россия - фаворит Олимпиады-2018, задача Швеции - взять медаль"


Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг отметил, что перед командой стоит задача взять медаль на Олимпиаде-2018. Главным фаворитом турнира он назвал сборную России.

- Мы будем соревноваться с равными командами, при этом ставим задачу взять медаль, - приводит пресс-служба КХЛ слова Гренборга. - Что касается фаворитов, назвал бы российскую команду. В ней собраны лучшие игроки КХЛ, многие из которых имеют большой опыт игры за океаном, причем там одними из лучших. Но Олимпиада -  скоротечный турнир, на котором может случиться все, что угодно.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/02/09/379395.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий