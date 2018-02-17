21:30 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Райан Стоа - о поражении от России: "У меня нет слов"

Нападающий сборной США Райан Стоа после матча против России на Олимпийских играх-2018 (0:4) отметил, что у его команды проблема с реализацией голевых моментов. Форвард также добавил, что американцам надо продолжать работать.

– У меня нет слов, нам просто нужно продолжать работать, – цитирует "Олимпийская информационная система" Стоа. – Нам нужно наносить больше бросков. Кошечкин сегодня совершил много сейвов, мы не смогли реализовать свои моменты.

Напомним, что Россия заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал турнира Олимпиады. Сборная США расположилась на третьей строчке.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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