16:20 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Дацюк: "С удовольствием бы сходил на КВН, но график не позволяет"

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Нападающий сборной России Павел Дацюк поблагодарил бывшего главного тренера российский национальной команды по футболу Леонида Слуцкого за комплимент в свой адрес.

 
Павел ДАЦЮК и Кристиан ЭРИКСЕН.Леонид Слуцкий: "На кого похож Дацюк? На Эриксена из "Тоттенхэма"

Также форвард сказал, что не прочь сходить на КВН, как Слуцкий, но пока не может себе этого позволить.

- Известный футбольный тренер Леонид Слуцкий, впервые посетивший тренировку сборной, сказал нам, что его любимым хоккеистом является Павел Дацюк.

- Большое спасибо. Надо говорить ответный комплимент? Один получил, один отдал, чтобы не тяжело сумки нести было? (улыбается). Мне симпатична манера поведения Слуцкого, когда он на КВН сидит. А так я на футбол мало хожу – не хватает времени.

- Когда вас ждать на КВН?

- Я бы с удовольствием сходил, но пока график не позволяет. (Игорь РАБИНЕР)

"Куда я полез?" Слуцкий пошутил в КВН о работе в Англии //
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Igrok Igorek

На "Матильду" сходил...

17:29 19 февраля

shpasic

молодец, Паша! как не представляли ему Слуцкого "известным футбольным тренером", он его только по КВН знает))

16:58 19 февраля

Lars Berger

Зачем Пашу мажут в этом?..

16:35 19 февраля

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