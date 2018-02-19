Павел Дацюк: "С удовольствием бы сходил на КВН, но график не позволяет"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поблагодарил бывшего главного тренера российский национальной команды по футболу Леонида Слуцкого за комплимент в свой адрес.
Также форвард сказал, что не прочь сходить на КВН, как Слуцкий, но пока не может себе этого позволить.
- Известный футбольный тренер Леонид Слуцкий, впервые посетивший тренировку сборной, сказал нам, что его любимым хоккеистом является Павел Дацюк.
- Большое спасибо. Надо говорить ответный комплимент? Один получил, один отдал, чтобы не тяжело сумки нести было? (улыбается). Мне симпатична манера поведения Слуцкого, когда он на КВН сидит. А так я на футбол мало хожу – не хватает времени.
- Когда вас ждать на КВН?
- Я бы с удовольствием сходил, но пока график не позволяет. (Игорь РАБИНЕР)
"Куда я полез?" Слуцкий пошутил в КВН о работе в Англии //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь
Igrok Igorek
На "Матильду" сходил...
17:29 19 февраля
shpasic
молодец, Паша! как не представляли ему Слуцкого "известным футбольным тренером", он его только по КВН знает))
16:58 19 февраля
Lars Berger
Зачем Пашу мажут в этом?..
16:35 19 февраля