Павел Дацюк: "С удовольствием бы сходил на КВН, но график не позволяет"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поблагодарил бывшего главного тренера российский национальной команды по футболу Леонида Слуцкого за комплимент в свой адрес.

Также форвард сказал, что не прочь сходить на КВН, как Слуцкий, но пока не может себе этого позволить.

- Известный футбольный тренер Леонид Слуцкий, впервые посетивший тренировку сборной, сказал нам, что его любимым хоккеистом является Павел Дацюк.

- Большое спасибо. Надо говорить ответный комплимент? Один получил, один отдал, чтобы не тяжело сумки нести было? (улыбается). Мне симпатична манера поведения Слуцкого, когда он на КВН сидит. А так я на футбол мало хожу – не хватает времени.

- Когда вас ждать на КВН?

- Я бы с удовольствием сходил, но пока график не позволяет. (Игорь РАБИНЕР)

"Куда я полез?" Слуцкий пошутил в КВН о работе в Англии //

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