16:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Дацюк: "Буду ли я капитаном на Олимпиаде? Пока не знаю"

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Форвард СКА и капитан сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи Павел Дацюк рассказал журналистам о подготовке к олимпийскому хоккейному турниру.

– Удается вам расслабиться и перестроить мысли к Олимпиаде?

– Да нет. Это же все время на слуху, все касается нас, стараемся отстраниться и настроиться на работу. Без нее ничего не получиться.

– Как вообще отстраниться от всех скандалов?

– С головой уйти в работу и хорошо подготовиться к началу турнира.

– Как ваша физическая форма?

– Все хорошо. Я набираю обороты, остался совсем небольшой отрезок, чтобы выйти на пик формы.

– Вы снова будете капитаном как и в Сочи?

– Я не знаю пока.  (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ЗЕРОМАНДЖИ,,,,,, Прости меня, грешного... Этого ***цюка я с Мозякой перепутал... Он, действительно, 36-летний лямпийский девственник... Просто для меня ЭТИ мурзилки, за баблом под белой тряпкой -- ВСЕ на одно лицо....

21:20

RedIce

=Без нее ничего не получиться= ------------------- Так прямо и сказал, "не получитЬся?" Редакторы безграмотные наверно ) Павел должен быть капитаном со своим богатейшим опытом и авторитетом в команде!

18:00

SS-1525-Sergey

Капитана должен назначать МОК или кто будет назначать в сборной OAR. Если буковку R передвинуть на первое. то получится совсем правильное обозначение этих спортсменов РОА.

17:59

zeromanj

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср а какбэ ничего, что Дацюк участник четырех олимпиад, при этом и медалька, пускай бронзовая, имеется?))

17:51