Павел Дацюк: "Буду ли я капитаном на Олимпиаде? Пока не знаю"

Форвард СКА и капитан сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи Павел Дацюк рассказал журналистам о подготовке к олимпийскому хоккейному турниру.

– Удается вам расслабиться и перестроить мысли к Олимпиаде?

– Да нет. Это же все время на слуху, все касается нас, стараемся отстраниться и настроиться на работу. Без нее ничего не получиться.

– Как вообще отстраниться от всех скандалов?

– С головой уйти в работу и хорошо подготовиться к началу турнира.

– Как ваша физическая форма?

– Все хорошо. Я набираю обороты, остался совсем небольшой отрезок, чтобы выйти на пик формы.

– Вы снова будете капитаном как и в Сочи?

– Я не знаю пока. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)