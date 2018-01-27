Павел Дацюк: "Буду ли я капитаном на Олимпиаде? Пока не знаю"

Форвард СКА и капитан сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи Павел Дацюк рассказал журналистам о подготовке к олимпийскому хоккейному турниру.
– Удается вам расслабиться и перестроить мысли к Олимпиаде?
– Да нет. Это же все время на слуху, все касается нас, стараемся отстраниться и настроиться на работу. Без нее ничего не получиться.
– Как вообще отстраниться от всех скандалов?
– С головой уйти в работу и хорошо подготовиться к началу турнира.
– Как ваша физическая форма?
– Все хорошо. Я набираю обороты, остался совсем небольшой отрезок, чтобы выйти на пик формы.
– Вы снова будете капитаном как и в Сочи?
– Я не знаю пока. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЗЕРОМАНДЖИ,,,,,, Прости меня, грешного... Этого ***цюка я с Мозякой перепутал... Он, действительно, 36-летний лямпийский девственник... Просто для меня ЭТИ мурзилки, за баблом под белой тряпкой -- ВСЕ на одно лицо....
21:20
RedIce
=Без нее ничего не получиться= ------------------- Так прямо и сказал, "не получитЬся?" Редакторы безграмотные наверно ) Павел должен быть капитаном со своим богатейшим опытом и авторитетом в команде!
18:00
SS-1525-Sergey
Капитана должен назначать МОК или кто будет назначать в сборной OAR. Если буковку R передвинуть на первое. то получится совсем правильное обозначение этих спортсменов РОА.
17:59
zeromanj
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср а какбэ ничего, что Дацюк участник четырех олимпиад, при этом и медалька, пускай бронзовая, имеется?))
17:51