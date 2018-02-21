Оскар Осала: "Отсутствие игроков НХЛ? На месте болельщиков мне бы хотелось смотреть за игрой лучших"

Нападающий сборной Финляндии Оскар Осала после поражения от Канады (0:1) в 1/4 финала Олимпийских игр отметил, что у его команды была надежда вытащить матч после травмы Бена Скривенса.

– Что скажете о матче?

– Думаю, мы хорошо играли первые два периода, а потом пропустили гол, и нам стало трудно создавать голевые моменты. Возможно, у соперника оказалось больше энергии, чем у нас. В третьем периоде уже не было прежней свежести, мы старались давить, но ничего не получалось. Не смогли забить – вот, собственно, и все.

– Какой был план на игру?

– Такой же, как и на все предыдущие: играть активно, быстро менять друг друга, чтобы не накапливать усталость, использовать свои шансы. Нам многое удавалось – например, во втором периоде мы несколько раз были близки к тому, чтобы забить. Если бы хоть один из моментов был реализован, это была бы совсем другая история.

– Как вам Олимпиада без игроков из НХЛ?

– Будь я эгоистом, я был бы очень рад, потому что благодаря этому я приехал сюда и могу играть. Но на месте болельщиков мне, конечно, хотелось бы смотреть за игрой лучших хоккеистов мира.

– У вас появилась дополнительная надежда, когда Канада поменяла вратаря?

– Да, конечно. Я знал, что второй их вратарь провел не так много игр, и понимал, что это может стать преимуществом для нас. Но он не подвел свою команду, сделал несколько отличных сейвов, а нам не удалось забить ему.

– Вы общались со своими друзьями из России и Чехии в Олимпийской деревне?

– Да, мы видимся с ними каждый день, много говорим. Круто, что шесть человек из моей команды играют на Олимпиаде за свои сборные – это большая гордость для "Металлурга".

– Будете болеть за кого-то в полуфинале и финале?

– У меня нет особенных предпочтений. Надеюсь, все мои друзья покажут себя с лучшей стороны, и кто-нибудь из "Металлурга" примерит золотые медали.

– Несколько слов об Эли Толванене.

– Потрясающий игрок и хороший человек. Думаю, его ждет блестящее будущее – в том числе, и в НХЛ. (Игорь РАБИНЕР)