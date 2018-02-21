Олег Знарок: "У нас нет четвертого звена, у нас команда"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Норвегией в четвертьфинале Олимпиады (6:1) подчеркнул, что у него и его штаба даже после успешных игр есть недовольство.
– Вы не выглядите довольным после победы 6:1.
– А я что – в финале играю? Норвегию обыграли и все что ли?
– Будете смотреть Канаду и Финляндию?
– Не знаю, а зачем?
– Будущий соперник.
– Надо как-то отдыхать, потому что эмоций очень много.
– Верно ли ощущение, что четвертое звено повело команду за собой даже?
– У нас нет четвертого звена, у нас команда, каждый может забить. Это очень здорово.
– Вы не меняете состав...
– Сейчас все посмотрим, обсудим. Даже после побед есть недовольство. Такой скоротечный турнир, нужно быть внимательным. (Игорь РАБИНЕР)
Олег Знарок: "Почему не выгляжу довольным? А я что, в финале играю? //
Трансляция матча Россия – Норвегия //
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