Олег Знарок: "У нас нет четвертого звена, у нас команда"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Норвегией в четвертьфинале Олимпиады (6:1) подчеркнул, что у него и его штаба даже после успешных игр есть недовольство.

– Вы не выглядите довольным после победы 6:1.

– А я что – в финале играю? Норвегию обыграли и все что ли?

– Будете смотреть Канаду и Финляндию?

– Не знаю, а зачем?

– Будущий соперник.

– Надо как-то отдыхать, потому что эмоций очень много.

– Верно ли ощущение, что четвертое звено повело команду за собой даже?

– У нас нет четвертого звена, у нас команда, каждый может забить. Это очень здорово.

– Вы не меняете состав...

– Сейчас все посмотрим, обсудим. Даже после побед есть недовольство. Такой скоротечный турнир, нужно быть внимательным. (Игорь РАБИНЕР)

Олег Знарок: "Почему не выгляжу довольным? А я что, в финале играю? //

Трансляция матча Россия – Норвегия //

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