14:13 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "У Чехии тоже игра тяжелая получилась"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Норвегией (6:1) в четвертьфинале Олимпиады поделился мнением о соперники по полуфиналу  - команде Чехии.

– Что скажете о Чехии?

– Видел их, у них тоже игра тяжелая получилась, вязкая. Тоже, видимо, три дня их из колеи выбили.

– Насколько эта сборная Чехии отличается от той, против которой вы играли на чемпионате мира в Москва в 2016-м?

– Там у нас была первая игра, а первые матчи у нас не всегда получаются.

– По Евротуру было видно, что чехи – удобный соперник для вашей команды.

– Ну, на Олимпиаде все соперники равны. Нам нужно готовиться, даже самая малейшая ошибка повлияет на результат.

– Вратарь у чехов выиграл две серии буллитов, это не напрягает?

– Вратарь это непростой, мы готовимся. (Игорь РАБИНЕР)

Олег Знарок: "Почему не выгляжу довольным? А я что, в финале играю? //
Трансляция матча Россия - Норвегия //
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