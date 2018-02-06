Олег Знарок: "С Капризовым все нормально, он готовится к Играм"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что нападающий Кирилл Капризов готовится вместе со всеми к Олимпиаде-2018. Он также добавил, что талисманами для команды на время турнира будут жены.

Капризов получил повреждение в выставочном матче против "Спартака" (2:1 ОТ) в рамках подготовки к Играм. Он столкнулся с форвардом красно-белых Ильей Каблуковым и был вынужден покинуть лед с посторонней помощью.

– С Капризовым все нормально, он готовится со всеми к Играм, – сказал Знарок. – Кто будет поначалу стоять в воротах? Все узнаете потом.

Взяли ли мы талисманы на удачу? Жены приедут. Это и есть талисманы.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).