Немецкие СМИ: "Так круто мы еще не проигрывали"

Немецкое издание Bild опубликовало заметку о поражении сборной Германии по хоккею в финале Олимпиады с заголовком: "Так круто мы еще не проигрывали".
– Так горько! Так круто, – отмечается в заметке. – Несмотря на поражение, ребята остались в наших сердцах. Они играли с большим энтузиазмом, показали выдающуюся игру в матче против главного фаворита.
Напомним, в финале Германия проиграла России в овертайме со счетом 3:4. При этом бундестим вела в счете, а третий гол пропустила только за 55 секунд до конца основного времени встречи.
So geil haben wir noch nie verloren! #OARGER#TeamDeutschlandhttps://t.co/T3t9GxKZh4 pic.twitter.com/OSLc0gqWPU– BILD (@BILD) 25 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Весёлый℗
Mavr03, +100500) не стоит метать бисер перед теми, кто оспаривает очевидное))
20:48 25 февраля
100лег
Молодцы, чего уж там!:-))
19:55 25 февраля
tilitryam
Ах, круты были немцы сегодня, не хуже наших! Но видимо небесная канцелярия решила, что надо всем воздать должное по заслугам, потому и золото - у русских мужиков. Молодцы - обе команды, большие молодцы!
18:41 25 февраля
rruslland
Mavr03 когда в воротах такой олух,у наших ноги тряслись походу,играли на нервах,россия на порядок круче германии,но не сегодня
18:35 25 февраля
rruslland
всё было сегодня за немцев,даже Вася)
18:34 25 февраля
Mavr03
Я не чмошник,а просто много повидавший за свои годы дедушка! Скажу тебе,что немцы как были лохами,там ими и остались! Они в Корее никого начисто не переиграли,а доползли до финала исключительно по воле "госпожи удачи",по пути влетев финам 2:5,как говорится без шансов. В мае ВСЕ отнесутся к ним серьезно и отпиздят по взрослому и на этом немецкая сказка закончится.Если ты не поленишься и еще раз пересмотришь этот матч,то и сам убедишься в примитивизме и неуклюжести этой арийской дружины.
18:30 25 февраля
boxboris
эх нам бы так в футболе.но там мы конкретные ЛУЗЕРЫ потому что СПАРУК ЦЗСКА И ДР ПРАВЯТ БАЛ ДА ЗАБЫЛ ЗЁНТИТ
18:25 25 февраля
Musorschik
Да ладно вам. Вернитесь к спорту. Немцы - не СМИ, не нация, не государство, не часть еуросоюза, - а вот эти ребята, оделись пчелками и навязали всем очень упорную борьбу. Они играли дисциплинированно и были в 55 секундах от выигрыша олимпийского турнира. И надо быть совсем чмошником, чтобы не признать, что это удивительно и неожиданно. Такая игра заслуживает уважения! Для немцев это было действительно круто! Даже если завтра они присоединятся к сильнейшим, и будут буднично обыгрывать команды чехов, скандинавов и североамериканских колоний какой-то островной монархии с крупным счетом, они все равно будут особо вспоминать эту олимпиаду. Наши тоже молодцы, но от них все этого ждали, а от немцев - нет!
18:17 25 февраля
Mon65
Спасибо и немцам за такой финал! Украшение Олимпиады. И нашим парням, особо низкий поклон Гусеву, Капризову, Ковальчуку, Мозякину, Кошечкину. Но особняком стоит Паша. Много молодых дарований у нас. В этом году везде русский хоккейный сезон. Надо еще и ЧМ выиграть!
18:03 25 февраля
GGMU!!!
Ну что вы за гопота такая?? Это какими же еб...ми нужно быть, чтобы не отдать должное нашему сопернику?? Представьте, если бы сборная России вышла бы в финал ЧМ по футболу против сборной Германии и проиграла бы только в доп. время. А сборная Германии по хоккею это воплотила! Сборная Германии большие молодцы. Но победитель Олимпийских игр по хоккею всё равно РФ))
18:03 25 февраля
ростовский свин
ALIV68..ты не из числа"можем повторить" ?в 1941 -мы висели на волоске и обьективно - если бы япония 7 декабря 1941 напала не на перл -харбор -а на владивосток ? что тогда...не надо примешивать события войны и современный хоккей, играли две сильнейшие команды на этом турнире -мы выиграли -нам чуть повезло -но везет сильнейшим.а немцы большие молорики - будут развивать хоккей теперь.Финал Ои когда смотрела вся страна -да еще такой финал -это не полуфинал чм.Это как раз тот случай когда будут помнить не только победителя -но и события игры - а она по своему сценарию и драматургии неповторима..Обьективно мировой хоккей знает не так много ТАКИХ игр.
17:38 25 февраля
SG Stasilio
Да какие к чёрту аналоги с ВОВ!? Совсем того уже!
17:35 25 февраля
Mavr03
У меня память хорошая : за 60 лет много видел поражений фрицев в хоккей и большей частью двухзначных! ))))
17:34 25 февраля
ярус73
Немчура уже себя мнит великими чемпионами,когбуд-то до этого постояк в финалах проигрывала. Команда выскочка.Посмотрим на вас в мае.
17:30 25 февраля
Flamenco
Никакие фильмы снимать не нужно! Германия не хоккейная страна! денежный Фонд раздайте неимущим, иначе скоро России некому будет играть!
17:24 25 февраля
Курдин
вот бы повторить этот финал летом
17:16 25 февраля
raylord
Shalom russkiy дурилка проплаченная, в памяти остаются только победители. И через год-десять-сто лет в памяти будем победителями мы
17:13 25 февраля
ALIV68
Shalom russkiy Немцы сильная команда. Разгромили канадцев. Разгромили шведов. Очень сильные были команды. Разгромить русских не получилось, потому что оказались сильнее, сплочённее, сильные духом, точно также, как тогда в ноябре 1941 года, всем казалось, что Москва падёт. Не получилось! Это Россия, мой милый иуда. Здесь живут люди особые духом и многочисленные войны с попыткой захвата нашей территории, привели только к смерти тех, кто покусился на наши святыни!
17:01 25 февраля
Ратиборец
Shalom russkiy, вам евреям так вообще помнить нечего.
17:00 25 февраля
Shalom russkiy
У русских память еще короче. Завтра забудут насколько слабый был турнир, а послезавтра сочинят героический фильм о победе. Такой какой сняли о победе над студентами на олимпиаде 72-го года.
16:50 25 февраля
GerychZ ✯
Недавно в бенди 26:1 было, куда как круче..))
16:43 25 февраля
sLot
Bild своеобразно любят преподносят новости, где может присутствовать ложь.А как же ЧМ по хоккею 2010? Полуфинал. Это уже позабыли?
16:42 25 февраля
andrtsch
Красавцы!! Единственные на олимпийском хоккейном турнире, кто заслуживает восхищения!
16:41 25 февраля
aech_63
У гнусного "листка" неладно с исторической памятью, забыли, что случилось почти 73 года назад.
16:39 25 февраля
tank777
Какая короткая у немцев память)))
16:29 25 февраля