Немецкие СМИ: "Так круто мы еще не проигрывали"

Немецкое издание Bild опубликовало заметку о поражении сборной Германии по хоккею в финале Олимпиады с заголовком: "Так круто мы еще не проигрывали".

– Так горько! Так круто, – отмечается в заметке. – Несмотря на поражение, ребята остались в наших сердцах. Они играли с большим энтузиазмом, показали выдающуюся игру в матче против главного фаворита.

​Напомним, в финале Германия проиграла России в овертайме со счетом 3:4. При этом бундестим вела в счете, а третий гол пропустила только за 55 секунд до конца основного времени встречи.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018