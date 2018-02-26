09:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Накажут ли хоккеистов за пение гимна? Отвечает МОК

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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакого наказания за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. Напомним, что в финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.

– Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах, – цитирует Life МОК.

Золото Олимпиады у хоккеистов за пение гимна не отнимут. Теперь это факт //
Хоккейная сборная спела гимн России на Олимпиаде. Видео //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Идриси

Судя по некоторым комментариям, у местных "доброжелателей" России настроение сильно испортилось после вчерашнего матча. А счастье было так близко... В 55 секундах. Уже готовы были торжествовать и писать злорадные комментарии. А тут такой облом...

13:00

egoshin-alex

Мы ж заплатили, а кто платит, тот и заказывает... Надо было только заткнуть эту шарманку под названием "гимн мок".

12:35

gr45

ОАРовцы -- гоу хоум Значит, на лямпиаде участвовал БРЕД ВОСПАЛЁННОГО СОЗНАНИЯ..... Раз у этих 168 псевдо--патриотов "с рассеей в сердце" ПОВСЮДУ СТОЯЛИ КЛЕЙМА --- О-А-Р... ОАР!!!!!!!!!! 11:24//////// Ты точно клиент психушки! На форме хоккеистов не было аббревиатуры ОАР, а некоторым просто прилепили эту дурацкую аббревиатуру для экономия места, элементарно

11:41

П_о_в_а_р

Гриша, поможи!!!!!!!!!))

11:34

ОАРовцы -- гоу хоум

Ну,да... ещё несколько десятков секунд и "люди"--- ура-поцтреоты совместно с газмяс--конской командой ""РАДОВАЛИСЬ"" серебру.

11:29

ОАРовцы -- гоу хоум

Кстати, именно ради поезди на О.И. шабашники--белофлажники САМИ, добровольно подписали документ МОК, в котором за ними и закреплялось это позорное звание....

11:27

RedIce

ОАРовцы -- гоу хоум, бредишь ты тролль! ((( Иди поплачь в тряпочку и не мешай людям радоваться золоту наших хоккеистов!

11:26

gr45

ОАРовцы -- гоу хоум А зря...... За наглое, циничное, а главное, провокационно--подготовленное нарушение правил МОК, которое подписывали и эти "газмяс--кони" --- сорвать медали и отправить в ОАРию.... 10:15/////////// а тебя -в психушку, как и всех из МОК. Нет такой страны ОАР, это бред воспаленного сознания. Аббревиатуру придумали дебилы, а участвовала Россия, просто под нейтральным флагом. И хоккеисты и болельщики пели гимн на 5+.

11:14

Админ

Удивительно,как разрешили по русски то говорить.. Видимо весь матч говорили матом..

11:09

rashlim

Мы понимаем, что ничего не можем им сделать, поэтому придётся замять. Ну и ладно, и так достаточно поглумились над русскими.

11:02

Kisusha

В финале устроили хоккейный Сталинград!!!/// вы вообще соображаете что говорите? Как можно сравнивать хоккейный матч и битву, в которой погибли миллионы? это кощунство.

10:42

механик39

А что хоккеисты знают гимн ?

10:37

ntsg62

В финале устроили хоккейный Сталинград!!!Масштаб другой,но суть одна!!!

10:31

wandall

А сколько народу уже преподнесло исполнение это гимна как великий простет под угрозой расстрела всех участников зондеркомандой из МОК. А им оказалось пофиг вообще-то.

10:23

ОАРовцы -- гоу хоум

А зря...... За наглое, циничное, а главное, провокационно--подготовленное нарушение правил МОК, которое подписывали и эти "газмяс--кони" --- сорвать медали и отправить в ОАРию....

10:15

Serenky25

Штраф 15 млн. евро. Раз дураки платят.

10:06

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