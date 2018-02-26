Накажут ли хоккеистов за пение гимна? Отвечает МОК

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакого наказания за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. Напомним, что в финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.
– Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах, – цитирует Life МОК.
Золото Олимпиады у хоккеистов за пение гимна не отнимут. Теперь это факт //
Хоккейная сборная спела гимн России на Олимпиаде. Видео //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео
Идриси
Судя по некоторым комментариям, у местных "доброжелателей" России настроение сильно испортилось после вчерашнего матча. А счастье было так близко... В 55 секундах. Уже готовы были торжествовать и писать злорадные комментарии. А тут такой облом...
13:00
egoshin-alex
Мы ж заплатили, а кто платит, тот и заказывает... Надо было только заткнуть эту шарманку под названием "гимн мок".
12:35
gr45
ОАРовцы -- гоу хоум Значит, на лямпиаде участвовал БРЕД ВОСПАЛЁННОГО СОЗНАНИЯ..... Раз у этих 168 псевдо--патриотов "с рассеей в сердце" ПОВСЮДУ СТОЯЛИ КЛЕЙМА --- О-А-Р... ОАР!!!!!!!!!! 11:24//////// Ты точно клиент психушки! На форме хоккеистов не было аббревиатуры ОАР, а некоторым просто прилепили эту дурацкую аббревиатуру для экономия места, элементарно
11:41
П_о_в_а_р
Гриша, поможи!!!!!!!!!))
11:34
ОАРовцы -- гоу хоум
Ну,да... ещё несколько десятков секунд и "люди"--- ура-поцтреоты совместно с газмяс--конской командой ""РАДОВАЛИСЬ"" серебру.
11:29
ОАРовцы -- гоу хоум
Кстати, именно ради поезди на О.И. шабашники--белофлажники САМИ, добровольно подписали документ МОК, в котором за ними и закреплялось это позорное звание....
11:27
RedIce
ОАРовцы -- гоу хоум, бредишь ты тролль! ((( Иди поплачь в тряпочку и не мешай людям радоваться золоту наших хоккеистов!
11:26
gr45
ОАРовцы -- гоу хоум А зря...... За наглое, циничное, а главное, провокационно--подготовленное нарушение правил МОК, которое подписывали и эти "газмяс--кони" --- сорвать медали и отправить в ОАРию.... 10:15/////////// а тебя -в психушку, как и всех из МОК. Нет такой страны ОАР, это бред воспаленного сознания. Аббревиатуру придумали дебилы, а участвовала Россия, просто под нейтральным флагом. И хоккеисты и болельщики пели гимн на 5+.
11:14
Админ
Удивительно,как разрешили по русски то говорить.. Видимо весь матч говорили матом..
11:09
rashlim
Мы понимаем, что ничего не можем им сделать, поэтому придётся замять. Ну и ладно, и так достаточно поглумились над русскими.
11:02
Kisusha
В финале устроили хоккейный Сталинград!!!/// вы вообще соображаете что говорите? Как можно сравнивать хоккейный матч и битву, в которой погибли миллионы? это кощунство.
10:42
механик39
А что хоккеисты знают гимн ?
10:37
ntsg62
В финале устроили хоккейный Сталинград!!!Масштаб другой,но суть одна!!!
10:31
wandall
А сколько народу уже преподнесло исполнение это гимна как великий простет под угрозой расстрела всех участников зондеркомандой из МОК. А им оказалось пофиг вообще-то.
10:23
ОАРовцы -- гоу хоум
А зря...... За наглое, циничное, а главное, провокационно--подготовленное нарушение правил МОК, которое подписывали и эти "газмяс--кони" --- сорвать медали и отправить в ОАРию....
10:15
Serenky25
Штраф 15 млн. евро. Раз дураки платят.
10:06