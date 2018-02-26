Накажут ли хоккеистов за пение гимна? Отвечает МОК

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакого наказания за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. Напомним, что в финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.

– Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах, – цитирует Life МОК.

Золото Олимпиады у хоккеистов за пение гимна не отнимут. Теперь это факт //

Хоккейная сборная спела гимн России на Олимпиаде. Видео //

Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео