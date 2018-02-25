21:55 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Мария Захарова - о победе российских хоккеистов: "Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2018.

"Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание." - написала на своей странице в Фэйсбуке Захарова.

Напомним, что Россия, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ), впервые за 26 лет завоевала олимпийское золото в хоккее.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Основной

О чем это сатанистка захарова, о 13 месте?

04:34

Thomas_Boy_

Горжусь национальным самосознанием, духовными скрепами и Марией Захаровой.

01:15

mayornataly

"Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? " Любопытная трактовка национального позора...

00:20

Паласиос

По идее, правильно.... Заскулили сразу вокруг все нехристи )

00:18

Lars Berger

Идите своей дорогой, Мария... Чистой и непорочной...)

00:03

Весёлый℗

шариковы среди нас - идите шкурки выделывайте на рабочий кредит, а то от зависти к российским победам помрёте чего доброго)

23:51 25 февраля

Boooom

Вот это еще стыд и позор нашего МИДа

23:41 25 февраля

Boleijj protiv

Г-жа Шарикова, вы уже кокс нашли аргентинский?

22:32 25 февраля

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