Мария Захарова - о победе российских хоккеистов: "Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2018.
"Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание." - написала на своей странице в Фэйсбуке Захарова.
Напомним, что Россия, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ), впервые за 26 лет завоевала олимпийское золото в хоккее.
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О чем это сатанистка захарова, о 13 месте?
04:34
Thomas_Boy_
Горжусь национальным самосознанием, духовными скрепами и Марией Захаровой.
01:15
mayornataly
"Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? " Любопытная трактовка национального позора...
00:20
Паласиос
По идее, правильно.... Заскулили сразу вокруг все нехристи )
00:18
Lars Berger
Идите своей дорогой, Мария... Чистой и непорочной...)
00:03
Весёлый℗
шариковы среди нас - идите шкурки выделывайте на рабочий кредит, а то от зависти к российским победам помрёте чего доброго)
23:51 25 февраля
Boooom
Вот это еще стыд и позор нашего МИДа
23:41 25 февраля
Boleijj protiv
Г-жа Шарикова, вы уже кокс нашли аргентинский?
22:32 25 февраля