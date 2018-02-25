Мария Захарова - о победе российских хоккеистов: "Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2018.

"Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание." - написала на своей странице в Фэйсбуке Захарова.

Напомним, что Россия, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ), впервые за 26 лет завоевала олимпийское золото в хоккее.