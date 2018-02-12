Крис Челиос: "Россия - безоговорочный фаворит на Олимпиаде"

Тренер сборной США по хоккею, член Зала славы, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос отметил, что сборная России является безоговорочным фаворитом Олимпиады в Пхенчхане. Однако, по его слловам, так говорили и четыре года назад на Играх в Сочи.

– Сборная России – безоговорочный фаворит хоккейного турнира в Пхенчхане. Во-первых, команда сыграна, потому что в ней, по сути, представлены лишь два клуба, - цитирует Челиоса "РИА Новости". - Во-вторых, в команде хватает хоккеистов с большим опытом игры в НХЛ. Это дает сборной России преимущество, но думаю, что у вас еще не забыли Олимпиаду в Сочи. Тогда ведь тоже все говорил, что сборная России главный фаворит, а чем все закончилось?

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