Ковальчук сравнялся со Старшиновым, до Харламова один гол

Илья Ковальчук поразил пустые ворота сборной Чехии в полуфинальном матче Олимпийских игр и сравнялся по числу голов на турнире с Вячеславом Старшиновым. Чтобы догнать замыкающего пятерку лучших снайперов нашей сборной на Олимпиадах Валерия Харламова Ковальчуку нужно забросить еще одну шайбу. Хет-трик же в финале позволит ему добраться до делящих вторую позицию Александра Мальцева и Вениамина Александрова. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие снайперы сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы*
|
Анатолий ФИРСОВ
|
20
|
20
|
Александр МАЛЬЦЕВ
|
18
|
17
|
Вениамин АЛЕКСАНДРОВ
|
19
|
17
|
Владимир КРУТОВ
|
22
|
16
|
Валерий ХАРЛАМОВ
|
17
|
15
|
Вячеслав СТАРШИНОВ
|
15
|
14
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
28
|
14
* с учетом квалификационных раундов
Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
чужойсредисвоих
Илья молодчик и сравнивать времена бессмысленно....
13:59
Shalopay
Ну так а матчей-то у него в 2 раза больше, чем шайб!
13:55
inachipoch
Сравнивать этого чмошника с великими хоккеистами времён СССР - это полная х.....
13:50
novic
Ковальчуку до Валерия Харламова как до луны, сколько б он не забивал.
13:47