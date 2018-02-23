13:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук сравнялся со Старшиновым, до Харламова один гол

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Илья Ковальчук поразил пустые ворота сборной Чехии в полуфинальном матче Олимпийских игр и сравнялся по числу голов на турнире с Вячеславом Старшиновым. Чтобы догнать замыкающего пятерку лучших снайперов нашей сборной на Олимпиадах Валерия Харламова Ковальчуку нужно забросить еще одну шайбу. Хет-трик же в финале позволит ему добраться до делящих вторую позицию Александра Мальцева и Вениамина Александрова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие снайперы сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх

Игрок

Матчи

Голы*

Анатолий ФИРСОВ

20

20

Александр МАЛЬЦЕВ

18

17

Вениамин АЛЕКСАНДРОВ

19

17

Владимир КРУТОВ

22

16

Валерий ХАРЛАМОВ

17

15

Вячеслав СТАРШИНОВ

15

14

Илья КОВАЛЬЧУК

28

14

* с учетом квалификационных раундов

Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (4)
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чужойсредисвоих

Илья молодчик и сравнивать времена бессмысленно....

13:59

Shalopay

Ну так а матчей-то у него в 2 раза больше, чем шайб!

13:55

inachipoch

Сравнивать этого чмошника с великими хоккеистами времён СССР - это полная х.....

13:50

novic

Ковальчуку до Валерия Харламова как до луны, сколько б он не забивал.

13:47

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