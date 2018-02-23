Ковальчук сравнялся со Старшиновым, до Харламова один гол

Илья Ковальчук поразил пустые ворота сборной Чехии в полуфинальном матче Олимпийских игр и сравнялся по числу голов на турнире с Вячеславом Старшиновым. Чтобы догнать замыкающего пятерку лучших снайперов нашей сборной на Олимпиадах Валерия Харламова Ковальчуку нужно забросить еще одну шайбу. Хет-трик же в финале позволит ему добраться до делящих вторую позицию Александра Мальцева и Вениамина Александрова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие снайперы сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх

Игрок Матчи Голы* Анатолий ФИРСОВ 20 20 Александр МАЛЬЦЕВ 18 17 Вениамин АЛЕКСАНДРОВ 19 17 Владимир КРУТОВ 22 16 Валерий ХАРЛАМОВ 17 15 Вячеслав СТАРШИНОВ 15 14 Илья КОВАЛЬЧУК 28 14

* с учетом квалификационных раундов

Трансляция матча Чехия - Россия //

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