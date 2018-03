Для меня огромная честь , пожать руку и разделить эту победу с нашим Великим Президентом! Владимир Владимирович , спасибо за поздравления и тёплые слова! Вы наш КАПИТАН!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍🏻🔥

