16:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук назвал цену на олимпийский BMW

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Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в своем Инстаграме еще раз объявил о продаже BMW X5, которую получил за победу на Олимпийских играх-2018. Хоккеист назвал цену на автомобиль и отметил, что вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

– Отдам машину в хорошие руки. Цена – 7,1 миллиона рублей, – написал Ковальчук. Машину можно посмотреть по адресу Варшавское шоссе, 138. Автосалон BMW.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ustin007

А почему не лада веста не патриотично как то!!!

16:52

blue-white!

А ничего не треснет?))

16:45

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