Ковальчук назвал цену на олимпийский BMW

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в своем Инстаграме еще раз объявил о продаже BMW X5, которую получил за победу на Олимпийских играх-2018. Хоккеист назвал цену на автомобиль и отметил, что вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

– Отдам машину в хорошие руки. Цена – 7,1 миллиона рублей, – написал Ковальчук. Машину можно посмотреть по адресу Варшавское шоссе, 138. Автосалон BMW.