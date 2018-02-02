Кошечкин сыграл в нападении на тренировке сборной

Если вы не видели, как Василий Кошечкин играет в бенди, вы не видели ничего! Сборная России сегодня провела тренировку по русскому хоккею – это было увлекательно и весело. Фото в доказательство!https://t.co/ucjPfupFgq pic.twitter.com/sbywqktbFM