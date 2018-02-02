17:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кошечкин сыграл в нападении на тренировке сборной


Сегодня сборная России сыграла в бенди во время тренировки в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что голкипер национальной сборной Василий Кошечкин проверил свои силы в полевых условиях и помог команде "красных" забросить несколько мячей.

Олимпийская хоккейная сборная России сыграла в бенди

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