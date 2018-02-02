Кошечкин сыграл в нападении на тренировке сборной

Сегодня сборная России сыграла в бенди во время тренировки в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что голкипер национальной сборной Василий Кошечкин проверил свои силы в полевых условиях и помог команде "красных" забросить несколько мячей.
Олимпийская хоккейная сборная России сыграла в бенди
Если вы не видели, как Василий Кошечкин играет в бенди, вы не видели ничего! Сборная России сегодня провела тренировку по русскому хоккею – это было увлекательно и весело. Фото в доказательство!https://t.co/ucjPfupFgq pic.twitter.com/sbywqktbFM– Хоккей России (@russiahockey) 2 февраля 2018 г.